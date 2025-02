MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: IL SUPER-G DOPO L’ORO NEL TEAM EVENT

Il medagliere Mondiali sci 2025 sarà aggiornato oggi, giovedì 6 febbraio, perché a Saalbach sarà il giorno del super-G femminile: l’Italia comanda dopo la meravigliosa vittoria nel team event e ci sono tutte le premesse per divertirci anche oggi, dal momento che la nostra Nazionale può senza dubbio essere definita la migliore al mondo nel settore della velocità femminile. Fra poco allora parleremo meglio delle speranze di podi e medaglie nella gara di oggi in Austria, ma prima vogliamo ancora rendere merito all’impresa di Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer nel parallelo a squadre miste che ha dato il via alla rassegna iridata.

Per l’Italia è stato il primo oro di sempre nel team event, che in precedenza ci aveva portato un solo bronzo ad Are 2019, per cui è stata una novità assoluta quella che ci ha consentito di balzare subito al comando del medagliere Mondiali sci 2025. A livello individuale, Giorgia Collomb è diventata la nostra medagliata più giovane di sempre, avendo compiuto 18 anni il 17 ottobre scorso, mentre Alex Vinatzer è salito sul podio per il terzo Mondiale dopo il bronzo nel già citato team event 2019 e quello in slalom due anni fa. Almeno in questa particolare voce statistica, ha eguagliato un certo Alberto Tomba, anche se il mito del nostro sci vinse in totale due ori e altrettanti bronzi fra slalom e gigante tra il 1987 e il 1997, senza gara a squadre che non esisteva ancora.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: LE NUOVE SPERANZE PER L’ITALIA

Dopo un pomeriggio che resterà a lungo nella nostra memoria, da oggi iniziano le gare onestamente più attese, ma con l’Italia che sarà certamente ancora protagonista a caccia di gioie nel medagliere Mondiali sci 2025 grazie al super-G femminile. In copertina naturalmente Federica Brignone e Sofia Goggia, entrambe al debutto a Saalbach: in stagione Brignone ha già ottenuto una vittoria a Cortina più altri due terzi posto in super-G, mentre Goggia aveva vinto a Beaver Creek e vanta pure un altro terzo posto, con Federica seconda e Sofia terza nella classifica di specialità, alle spalle della loro eterna rivale comune, cioè la svizzera Lara Gut-Behrami.

Parlando di podi e medaglie ai Mondiali, ricordiamo che Sofia Goggia fu d’argento in super-G ad Are 2019, mentre nella specialità è ancora a secco di allori ai grandi eventi Federica Brignone. Due anni fa però a Meribel vinse Marta Bassino con un autentico capolavoro nel settore più tecnico della pista francese, da campionessa del Mondo si prende un posto extra e l’Italia potrà schierare oggi ben cinque atlete, cioè anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni: uno squadrone di altissimo livello, nel quale dunque non sono solamente le due campionesse di punta a poter sognare di tingere ancora d’azzurro il medagliere Mondiali sci 2025, magari per provare a lanciare una “fuga” di sapore ciclistico.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Italia 1-0-0

2. Svizzera 0-1-0

3. Svezia 0-0-1