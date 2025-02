MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: SI COMINCIA OGGI!

Il medagliere Mondiali sci 2025 verrà di fatto inaugurato oggi, martedì 4 febbraio: a Saalbach prende il via la kermesse iridata e la prima gara sarà il Team Event, uno slalom parallelo a squadre che ben conosciamo visto che già in passato ha avuto i suoi momenti. Dunque vedremo chi riuscirà a vincere la prima medaglia d’oro e quali saranno le nazionali che saliranno sul primo podio della competizione; ricordiamo che i Mondiali sci 2025 dureranno fino a domenica 16 febbraio con due giorni di pausa, il primo proprio domani e il secondo lunedì 10 febbraio, e allora è tempo di scoprire cosa aspettarci dal medagliere Mondiali sci 2025.

Programma Mondiali sci 2025/ Calendario gare e orari: si comincia con il Team Event (4 febbraio)

Anzitutto bisogna dire che le medaglie d’oro assegnate in questa kermesse saranno 11: ciascuna delle principali gare che solitamente sono protagoniste in Coppa del Mondo saranno naturalmente maschili e femminili, di conseguenza avremo due super-G, due discese, due giganti e due slalom (in rigoroso ordine di calendario; inizieranno sempre le donne), ma due saranno anche le combinate a squadre, una piacevole novità che di fatto inframmezzerà il programma tra le prove di velocità e quelle tecniche. Undici titoli dunque, per un totale di 33 medaglie che saranno assegnate: a dire il vero saranno di più, perché negli eventi a squadre ciascun componente la vincerà.

Mikaela Shiffrin, come sta dopo caduta choc: salta slalom di Killington/ Video: "Ho spaventato tutti"

COME ERA ANDATA DUE ANNI FA

Aspettando che il medagliere Mondiali sci 2025 si muova, possiamo ricordare cosa era accaduto due anni fa quando eravamo a Courchevel e Méribel, e che può rappresentare un utile confronto con Saalbach. Il medagliere lo aveva vinto la Svizzera con tre ori: due di Marco Odermatt (discesa e gigante) e quello di Jasmine Flury che a sorpresa si era presa la discesa. Il maggior numero di medaglie (9) lo aveva però ottenuto la Norvegia: due ori per gli scandinavi, con Henrik Kristoffersen nello slalom e Maria Therese Tviberg che aveva vinto il parallelo individuale, competizione che quest’anno non sarà più nel tabellone.

Aveva fatto tutto sommato bene anche l’Italia, portando a casa due medaglie d’oro (Marta Bassino in super-G e Federica Brignone in combinata) ma anche l’argento della stessa milanese in gigante, alle spalle di Mikaela Shiffrin, e il bellissimo bronzo di Alex Vinatzer in slalom. Per come sta andando la stagione di Coppa del Mondo, possiamo dire che l’Italia aspiri a fare meglio nel medagliere Mondiali sci 2025: sicuramente la Brignone rimane la nostra atleta di punta, ma Sofia Goggia e, perché no, Vinatzer, Bassino e magari Luca De Aliprandini sono pronti a dire la loro, in più possiamo magari sperare in un ultimo giro di giostra di Dominik Paris. Staremo a vedere…