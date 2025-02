MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: AUSTRIA LEADER, ORO ANCHE PER GLI USA

Gli Stati Uniti salgono e l’Austria comanda solitaria il medagliere Mondiali sci 2025: queste sono state le due conseguenze principali dell’esito francamente imprevedibile della discesa libera femminile di ieri, con l’oro di Breezy Johnson, sciatrice classe 1996 del Wyoming che in tutta la propria carriera non aveva mai vinto una gara e non saliva sul podio da un secondo posto in Val d’Isere il 18 dicembre 2021. In mezzo varie vicissitudini, compresa una squalifica di 14 mesi per essere risultata per tre volte in un anno irreperibile ai controlli anti-doping.

Ad essere del tutto onesti non è stata una sorpresa totale: su una pista molto facile tecnicamente servivano qualità da scivolatrici pure e sicuramente da questo punto di vista Breezy Johnson è una delle migliori sciatrici degli ultimi anni nel Circo Bianco, una discesista che potremmo definire “vecchio stile”. Per gli Usa è il primo oro nel medagliere Mondiali sci 2025, che si aggiunge al bronzo di Lauren Macuga in super-G, grandi gioie quindi dalla velocità femminile per gli Stati Uniti. È il quarto alloro iridato per gli States nella discesa libera femminile: tutti successi abbastanza recenti, dalla “doppietta” firmata da Picabo Street e Hilary Lindh tra Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997, prima del trionfo di Lindsey Vonn in Val d’Isere nel 2009.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: ODERMATT PER LA STORIA NELLA DISCESA LIBERA

Come si diceva in apertura, il secondo posto di Mirjam Puchner ha portato all’Austria l’argento che vale il primato solitario nel medagliere Mondiali sci 2025, con un oro e due argenti, staccando Italia e Svizzera che invece sono rimaste entrambe a secco. Per Sofia Goggia si conferma quindi la “maledizione” della discesa libera ai Mondiali: un oro e un argento olimpico, nulla invece ai Campionati del Mondo, dove per la bergamasca abbiamo invece un argento in super-G e un bronzo in gigante. Nel 2018 Goggia vinse la discesa olimpica mentre Ester Ledecka scrisse la storia con l’oro in super-G unito a quello nello snowboard: la ceca ieri è stata terza, prima medaglia ai Mondiali di sci alpino dopo due ori e un argento in rassegne iridate dello snowboard.

Oggi domenica 9 febbraio avremo la gara regina al maschile: Marco Odermatt metterà in palio il suo titolo nella discesa libera, ma naturalmente con tutte le intenzioni di confermarsi campione del Mondo, a caccia di una doppietta consecutiva che in tutta la storia non è mai riuscita a nessuno in discesa, escludendo alcune doppiette Mondiali-Olimpiadi ai tempi in cui pure i Giochi assegnavano il titolo iridato. Decisamente altri tempi: ci sono comunque pure speranze azzurre, in primis con Dominik Paris, per il quale un oro mondiale anche in discesa sarebbe meraviglioso per coronare la carriera di colui che è il nostro miglior discesista di sempre in Coppa del Mondo.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Austria 1-2-0

2. Italia 1-1-0

2. Svizzera 1-1-0

4. Usa 1-0-1

5. Norvegia 0-0-2

6. Repubblica Ceca 0-0-1

6. Svezia 0-0-1