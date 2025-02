MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: FEDERICA BRIGNONE METTE L’ITALIA SECONDA

Il vero e proprio capolavoro di Federica Brignone nel gigante femminile ha portato all’Italia il secondo oro e anche il secondo posto nel medagliere Mondiali sci 2025 alle spalle della Svizzera. Prima di ogni altra considerazione, dobbiamo ancora una volta applaudire la prestazione fenomenale che Federica Brignone ha sfoderato ieri, annichilendo tutte le avversarie a cominciare da Alice Robinson, unica a rimanere su distacchi umani, mentre il resto del mondo ha accusato distacchi che sembrano essere degni di un ordine d’arrivo dello sci di un’altra epoca.

Nel segno del “2”: secondo oro azzurro, secondo posto nel medagliere Mondiale sci 2025 e anche secondo oro iridato nella carriera di Federica Brignone, dopo quello vinto due anni fa in combinata. Quando ricomincerà la Coppa del Mondo, nel mirino ci sarà il secondo titolo nella classifica generale dopo quello del 2020 e avremo tempo per pensarci, bisogna anche aggiungere che Federica Brignone è la seconda donna italiana a laurearsi campionessa del Mondo nel gigante dopo naturalmente Deborah Compagnoni, che in questa specialità aveva vinto due medaglie d’oro consecutive a Sierra Nevada 1996 e Sestriere 1997.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: ALICE ROBINSON FA LA STORIA PER LA NUOVA ZELANDA

Federica Brignone nella storia, ma con lei anche Alice Robinson, perché la sua medaglia d’argento introduce la Nuova Zelanda non solo nel medagliere Mondiali sci 2025, ma anche in quello all-time, perché la Nuova Zelanda non aveva mai vinto prima di ieri medaglie iridate nello sci alpino e l’unico paragone da quelle parti può essere quello con Zali Steggall, la sciatrice australiana che fece ancora meglio diventando campionessa del Mondo di slalom a Vail 1999. Il bronzo invece è andato a Paula Moltzan, prima medaglia iridata individuale per la statunitense dopo l’oro nel team event del 2023.

Considerando che la pista di velocità non era di certo adatta alle sue caratteristiche, Federica Brignone era già stata superba a prendersi l’argento in super-G, con l’oro in gigante si candida ad essere la migliore donna dei campionati, ruolo che al maschile potrebbe toccare a Marco Odermatt, a patto che l’elvetico nel gigante maschile di oggi, venerdì 14 febbraio, sappia onorare il favore dei pronostici come ieri ha fatto la nostra tigre. Per l’Italia sarà una battaglia più difficile ma non impossibile: puntiamo soprattutto su Luca De Aliprandini, già secondo a Cortina 2021 e in ottima forma in Coppa del Mondo in questa stagione.

