MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: RAPHAEL HAASER COME FEDERICA BRIGNONE

Capolavori di campioni affermati e acuti di nomi a sorpresa convivono nel medagliere Mondiali sci 2025, che nei giorni scorsi in gigante ci ha regalato due storie simili (anzi, identiche) per quanto riguarda i risultati, ma completamente diverse per tutto quanto ci sta intorno. Federica Brignone e Raphael Haaser erano già stati entrambi medaglia d’argento settimana scorsa nei due super-G, poi hanno reso indimenticabili i propri Mondiali di sci 2025 a Saalbach vincendo l’oro in gigante. Per Federica è stato un dominio totale, una gara che ricorderemo per sempre come la sublimazione di una carriera eccezionale per la nostra “tigre”.

Diretta slalom femminile/ Mondiali sci 2025 streaming video Rai: Shiffrin e le giovani! (oggi 15 febbraio)

Per Haaser invece era difficile anche solo immaginare qualcosa del genere: in super-G ci poteva stare, in fondo era stato secondo poche settimane fa a Kitzbuhel e quando sali sul podio sulla Streif devi essere considerato fra i nomi in lizza per la medaglia; in gigante però l’austriaco vantava zero podi in carriera e partiva con il numero 22, quindi lontano anche solo dal primo gruppo di merito nella starting list. Haaser però si è meritato la vittoria, con una ottima prima manche si era infatti piazzato quinto e poi ha completato l’impresa con la rimonta nella seconda manche, il sogno di una vita che lo rende evidentemente fra i massimi protagonisti anche nel medagliere Mondiali sci 2025.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025/ Medaglie e podi: Haaser porta il secondo oro all'Austria! (oggi 14 febbraio)

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: TERZO POSTO PER L’ITALIA

La vittoria di Raphael Haaser ha portato al sorpasso dell’Austria sull’Italia al secondo posto nel medagliere Mondiali sci 2025, con due ori a testa ai quali però i padroni di casa aggiungono anche tre argenti e un bronzo a fronte di un argento per gli Azzurri. Di certo stanno dominando le nazioni alpine, considerando che al comando resta sempre la Svizzera, che ha un po’ di amaro in bocca per il gigante, una gara che voleva vincere con il suo fenomenale squadrone, ma che ha comunque portato agli elvetici l’argento di Thomas Tumler e il bronzo di Loic Meillard, che aggiunge una medaglia individuale all’oro vinto insieme a Franjo Von Allmen in combinata.

Diretta gigante maschile/ Raphael Haaser ha vinto, sorpresa pazzesca! (Mondiali sci 2025, 14 febbraio)

Per l’Austria è stato un colpaccio a sorpresa, anche perché nel settore maschile non aveva ancora vinto nemmeno una gara in tutta la stagione e invece è arrivato l’acuto più bello, ai Mondiali in casa. Adesso arrivano i due slalom, a partire da quello femminile di oggi, sabato 15 febbraio: ci sono naturalmente dei campioni molto attesi, tra le donne in primis ovviamente Mikaela Shiffrin, ma attenzione perché fra i pali stretti le sorprese sono sempre in agguato. La campionessa in carica è Laurence St. Germain, autrice due anni fa di un colpaccio di portata simile a quello di Haaser…

CLICCA QUI PER IL MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025