MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: PRIMO ORO PER LA SVIZZERA

Marco Odermatt ha firmato il super-G con una vittoria meritata, il medagliere Mondiali sci 2025 registra quindi il primo oro per la Svizzera, che esulta insieme al suo campione più atteso. Un capolavoro che ha annichilito la concorrenza, Odermatt così diventa campione del Mondo del super-G dopo gli ori di due anni fa in discesa e gigante: chissà se quest’anno a Saalbach saprà fare ancora meglio rispetto a Courchevel 2023, scrivendo un’altra pagina per entrare sempre più nella leggenda dello sport.

Ecco allora ben tre nazioni al primo posto a pari merito nel medagliere Mondiali sci 2025: la Svizzera arriva a un oro e un argento come l’Italia ma anche l’Austria, che infatti oggi ha visto il secondo posto di Raphael Haaser aggiungersi all’oro femminile di ieri di Stephanie Venier. Ori e argenti quindi finora sono stati monopolio delle tre nazioni alpine, mentre la Norvegia ottiene il secondo bronzo grazie all’acuto a sorpresa di Adrian Smiseth Sejersted, che ha completato il podio della gara odierna a Saalbach. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ITALIA RESTA AL COMANDO

Italia sempre al primo posto nel medagliere Mondiali sci 2025, con l’Austria padrona di casa che però ha rotto il ghiaccio nel migliore dei modi e la Svizzera in agguato, anche perché da oggi, venerdì 7 febbraio, comincerà a schierare a Saalbach la sua “carta” più preziosa. Per il momento ci godiamo il primato confermato per gli Azzurri: dopo lo storico oro nel team event, è arrivata una nuova gioia per Federica Brignone, medaglia d’argento nel super-G addirittura a 14 anni di distanza dal primo podio iridato della sua carriera, sempre d’argento ma in gigante ai Mondiali di sci del 2011 a Garmisch.

Mancava una medaglia in super-G nello straordinario palmares della nostra figlia d’arte: la lacuna è stata colmata con l’argento alle spalle di Stephanie Venier, che regala il primo oro (e la prima medaglia in generale) all’Austria padrona di casa nel medagliere Mondiali sci 2025. Per la sciatrice nata a Innsbruck nel 1993 è sicuramente la gioia più grande di una carriera di buon livello, ma che sicuramente assume ben altro spessore con il titolo di campionessa del Mondo, per di più sulle nevi di casa, con la spinta ma anche la pressione di una Nazione nella quale lo sci alpino è lo sport per eccellenza.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: UN DATO CURIOSO E L’ESORDIO DELLA STAR

Dopo due gare si contano sette medaglie, non è un errore nel medagliere Mondiali sci 2025 ma il frutto del terzo posto ex-aequo per Kajsa Vickhoff Lie e Lauren Macuga. Il dato curioso è che pure due anni fa il super-G femminile assegnò due bronzi, ma la similitudine diventa incredibile pensando che già a Meribel c’era Lie in questo terzo posto condiviso – ai tempi con Cornelia Huetter, stavolta con la statunitense che inserisce anche gli USA nel medagliere Mondiali sci 2025, dove d’altronde solamente l’Italia è andata sul podio in entrambe le gare disputate finora. Delusa ieri la Svizzera, che non è andata oltre l’ottavo posto di Lara Gut, ben lontana da podio e medaglie.

Per gli elvetici c’è il secondo posto nel team event, ma adesso puntano forte sul super-G maschile di oggi per spezzare il digiuno nelle gare “classiche”. Sotto i riflettori c’è Marco Odermatt, la star maschile dei Mondiali che farà oggi il suo debutto, ma tutto lo squadrone della velocità svizzera sarà da tenere d’occhio nel girono in cui noi puntiamo su Mattia Casse, in stagione vincitore nel super-G in Val Gardena, su Dominik Paris che vinse il super-G mondiale ad Are 2019 ed infine su Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer. In fondo, i già citati Mondiali di Garmisch 2011 furono proprio l’edizione di Inner…

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Italia, Austria, Svizzera 1-1-0

4. Norvegia 0-0-2

5. Svezia, Usa 0-0-1