MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: LA SVIZZERA PROVA LA FUGA

Con il medagliere Mondiali sci 2025 entriamo oggi in una nuova fase della kermesse iridata di Saalbach: martedì 11 febbraio scatta l’ideale transizione tra le prove di velocità e quelle tecniche e, di conseguenza, la combinata a squadre (una grande novità) è il giusto spartiacque con la gara femminile in programma oggi e quella maschile domani. Qui tuttavia si parla del medagliere Mondiali sci 2025, pronto a essere modificato ulteriormente: la Svizzera sogna il bis (come più volte ricordato, aveva vinto due anni fa) e ha il primo posto grazie a due medaglie d’oro, unica nazione per il momento ad aver vinto almeno due titoli.

Se Marco Odermatt ha fatto il vuoto in super-G, nella discesa maschile abbiamo avuto la prima medaglia per Franjo Von Allmen, e subito la più importante; a completare la festa, Alexis Monney si è preso il bronzo che si aggiunge all’argento del Team Event. La Svizzera ha le carte in regola per altri due ori, o almeno solo uno, nelle due combinate a squadre? Assolutamente sì, ma molto dipenderà da quali atleti deciderà realmente di schierare. Di sicuro poi, tra giganti e slalom ci sarà di che incrementare: Lara Gut-Behrami, Loic Meillard, Camille Rast e naturalmente Odermatt sono tutti nomi da medaglia d’oro, o comunque da podio.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: ITALIA PER MIGLIORARSI

Se dunque nel medagliere Mondiali sci 2025 la Svizzera comanda, l’Italia si trova in terza posizione: la spedizione azzurra è ferma all’oro nel team event e all’argento di Federica Brignone in super-G. Purtroppo si contano anche le chance lasciate per strada: è innegabile che almeno nella discesa femminile Sofia Goggia potesse puntare il bersaglio grosso ma non ha mai trovato il feeling con il tracciato, nella discesa maschile invece Dominik Paris ha fallito il podio per appena 14 centesimi. Le occasioni per rifarsi ci saranno, soprattutto nel gigante femminile, ma occhio anche alle due combinate: già oggi le donne potrebbero regalarci qualcosa di importante.

Seconda posizione nel medagliere Mondiali sci 2025 per un’Austria ancora lontana parente di quella che aveva vinto l’edizione 2021: a Cortina però il colosso dello sci alpino poteva schierare Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr e Katharina Liensberger al top della forma, oggi questi tre protagonisti hanno quattro anni in più e sono complessivamente in calo. L’altra delusione? Certamente la Norvegia, ma attenzione: a livello maschile, con gigante e slalom potrebbero occupare tutto il podio in entrambe le occasioni, o quasi (Odermatt permettendo), quest’anno è successo a Wengen tra i paletti stretti e quindi gli scandinavi hanno ancora tempo per vincere il medagliere Mondiali sci 2025…

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Svizzera 2-1-1

2. Austria 1-3-0

3. Italia 1-1-0

4. Usa 1-0-1

5. Norvegia 0-0-2

6. Repubblica Ceca, Svezia 0-0-1