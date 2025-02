MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: SEMPRE SVIZZERA AL COMANDO

La nuova puntata del medagliere Mondiali sci 2025 si apre mercoledì 12 febbraio sulla combinata a squadre maschile: se il buongiorno si vede dal mattino, davvero potrebbe essere un’altra giornata scintillante. Intanto, il medagliere: la combinata femminile ha confermato la Svizzera al primo posto, per la nazionale rossocrociata è arrivata una medaglia d’argento (la seconda, curiosamente sempre a squadre dopo quella del team event) ma è lecito dire che le cose sarebbero potute andare decisamente meglio, se solo Lara Gut-Behrami avesse disputato una manche di discesa migliore il grande sforzo di Wendy Holdener nello slalom sarebbe bastato per ottenere la terza medaglia d’oro.

DIRETTA COMBINATA MASCHILE A SQUADRE/ Video streaming Rai: via con la discesa! (Mondiali sci 2025)

In più non hanno fatto male nemmeno Corinne Suter e Camille Rast: sulla carta anche loro due formavano un Dream Team ma non sono salite nemmeno sul podio. Resta il fatto che la Svizzera sarebbe scesa dal primo posto nel medagliere Mondiali sci 2025 solo se l’Austria avesse vinto l’oro nella combinata femminile: invece la superpotenza si è dovuta accontentare del bronzo con Stephanie Venier e Katharina Truppe, dunque quinto podio a pareggiare quelli della Svizzera ma ancora terza posizione. Cosa cambierà oggi con la combinata a squadre maschile lo scopriremo insieme tra qualche ora…

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025/ Usa oro nella combinata femminile! Medaglie e podi, 11 febbraio

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025

1. Svizzera 2-2-1

2. Usa 2-0-1

3. Austria 1-3-1

4. Italia 1-1-0

5. Norvegia 0-0-2

6. Repubblica Ceca, Svezia 0-0-1