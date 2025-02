MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: LA SVIZZERA DOMINA!

Il medagliere Mondiali sci 2025 esalta la Svizzera e anche i campioni del Mondo della discesa libera, entrambi capaci di fare il bis nelle neonate combinate a squadre. Ieri infatti la gara maschile ha visto un clamoroso tris elvetico, con tre coppie della Svizzera a monopolizzare le posizioni sul podio: la vittoria è andata a Franjo Von Allmen e Loic Meillard, la notizia allora è che Von Allmen si è regalato un bis d’oro, come il giorno prima aveva fatto Breezy Johnson, vincitrice per gli Usa della combinata femminile in coppia con Mikaela Shiffrin. Sul settore maschile il dominio della Svizzera è netto: tre gare disputate, altrettante medaglie d’oro più un argento e due bronzi.

Von Allmen quindi si candida a uomo dei Campionati, anche se domani in gigante potrebbe rispondergli un certo Marco Odermatt, mentre Meillard si è preso la soddisfazione di salire sul podio per la terza edizione consecutiva dopo due bronzi a Cortina 2021 e un argento a Courchevel 2023, sicuramente il miglior modo possibile per aprire i Mondiali prima di andare a caccia di medaglie anche nelle discipline tecniche individuali. Insomma, solamente buone notizie per la Svizzera, che domina quindi il medagliere Mondiali sci 2025 con tre ori, tre argenti e due bronzi dopo le prime sette gare della rassegna.

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025: OGGI IL GIGANTE FEMMINILE!

Volendo cercare il pelo nell’uovo, potremmo dire che manca ancora un oro femminile per gli elvetici nel medagliere Mondiali sci 2025. Oggi 13 febbraio ci proverà soprattutto Lara Gut-Behrami nel gigante femminile, che però è una gara sulla quale puntiamo parecchio anche noi per tornare sul podio. La speranza più grande si chiama naturalmente Federica Brignone: argento sia olimpico sia mondiale in carica nel gigante, reduce dal secondo posto in super-G e vincitrice di due giganti in stagione in Coppa del Mondo. Schieriamo però anche Marta Bassino e Sofia Goggia, evidentemente è una delle gare per noi più attesa in tutto il programma.

Per l’Italia finora è un quarto posto con un oro e un argento, il sogno sarebbe quello di scavalcare in un colpo solo sia il terzo posto dell’Austria a quota un oro, tre argenti e un bronzo (approfittando del fatto che il gigante femminile è una disciplina in sofferenza per le austriache) e anche il secondo posto degli Usa, che vantano finora due ori e un bronzo. Da questo punto di vista potrebbe aiutarci l’assenza di Mikaela Shiffrin, che punterà tutto sullo slalom per conquistare il podio numero 16 e diventare in assoluto la più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali di sci, sciogliendo la coppia con Christl Cranz, tedesca dominatrice degli albori, negli anni Trenta del secolo scorso.

