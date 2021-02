Medagliere Mondiali sci Cortina 2021/ Austria al comando (lunedì 15 febbraio)

MEDAGLIERE MONDIALI SCI CORTINA 2021: SORPASSO DELL’AUSTRIA

Sorpasso dell’Austria ai danni della Svizzera in testa al medagliere dei Mondiali sci Cortina 2021, almeno per quanto riguarda il numero degli ori: il successo di Marco Schwarz nella combinata maschile porta infatti l’Austria a quota tre successi (monopolio tra gli uomini), quello che basta per scavalcare la Svizzera al primo posto del medagliere dei Mondiali Cortina 2021 nonostante gli elvetici abbiano aggiunto oggi due bronzi, con Michelle Gisin tra le donne e Loic Meillard in campo maschile, per un totale di ben sette medaglie ma “solo” due d’oro. Primo alloro per gli Stati Uniti grazie alla “solita” Mikaela Shiffrin che festeggia il trionfo nella combinata femminile, la Francia aggiunge un argento un po’ beffardo però per Alexis Pinturault, mentre la Slovacchia entra nel medagliere con l’argento di Petra Vlhova e l’Italia purtroppo resta ancora a secco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MEDAGLIERE MONDIALI SCI CORTINA 2021: COMANDA LA SVIZZERA

Il medagliere dei Mondiali sci Cortina 2021 arriva alla giornata di lunedì 15 febbraio: due gare in programma che sono le combinate, quella femminile come ricorderete avrebbe dovuto essere la prima competizione della kermesse ma è stata spostata di una settimana a causa del maltempo. Come si arriva a questo doppio appuntamento? Fino a questo momento possiamo notare che in testa al medagliere c’è la Svizzera: due ori come l’Austria che però si ferma qui, mentre i rossocrociati hanno anche un argento e due bronzi per un totale di 5 medaglie. Queste due nazionali sono anche le uniche ad aver esplorato finora il gradino più alto del podio.

Le altre – vale a dire Germania, Francia e Stati Uniti – si devono per così dire accontentare (ma è una bella rassegnazione) a mettere insieme tre argenti (la nazionale tedesca) e un bronzo a testa per quanto riguarda transalpini e team Usa. Oggi però la combinata femminile darà la possibilità all’Italia di inaugurare il medagliere dei Mondiali sci Cortina 2021: infatti Federica Brignone è una grande specialista di questa prova e dunque le aspettative su di lei sono davvero alte. Per il resto, mentre aspettiamo che si torni sulla pista, proviamo a fare qualche rapida valutazione sul medagliere e sui singoli che hanno portato a casa le medaglie per le loro squadre.

SONO IN TRE A DOMINARE

Osservando meglio il medagliere dei Mondiali sci Cortina 2021, possiamo notare che nelle quattro gare di velocità disputate sino a questo momento ci sono tre atleti dominanti: su tutti Vincent Kriechmayr, che ha portato a casa sia il super-G che la discesa maschili e dunque da solo rappresenta il 100% del bottino di medaglie messo in cassaforte dall’Austria. La Svizzera invece ha avuto la conferma dello strepitoso momento di Lara Gut-Behrami, presentatasi a Cortina con quattro super-G vinti consecutivamente: si è ripetuta nella prova dei Mondiali per poi essere bronzo in discesa, mentre Corinne Suter è stata argento nel supergigante e poi ha vinto la discesa davanti a Kira Weidle, una dei tre atleti tedeschi delusi. Gli altri sono Romed Baumann, secondo nel super-G maschile per appena 7 centesimi, e Andreas Sander che Kriechmayr ha beffato per un semplicissimo centesimo in discesa; gli Stati Uniti hanno la medaglia di bronzo della sempre strepitosa Mikaela Shiffrin, che l’ha portata a casa nel supergigante collezionando l’ottava in carriera ai Mondiali (nessuna come lei tra chi è ancora in attività), mentre la Francia ha il bronzo di Alexis Pinturault in super-G, un risultato certamente sorprendente e che gli dà ancora più fiducia in vista delle prove tecniche, vale a dire la sua specialità. Intanto tra poco si corrono le due combinate, vedremo come andranno le cose…

MEDAGLIERE MONDIALI SCI CORTINA 2021

Austria 3-0-0 Svizzera 2-1-4 Usa 1-0-1 Germania 0-3-0 Francia 0-1-1 Slovacchia 0-1-0

