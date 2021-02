Medagliere Mondiali sci Cortina 2021/ Chi vincerà l’oro in discesa?

Il medagliere dei Mondiali di sci Cortina 2021 si arricchirà oggi con il verdetto della discesa libera femminile purtroppo senza Sofia Goggia, che sarebbe stata la grande favorita per il successo e per portare dunque il primo oro all’Italia. La rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo è stata davvero sfortunata nei primi giorni e, all’obbligo di svolgere le gare a porte chiuse e dunque senza pubblico a causa della pandemia di Coronavirus, si è aggiunto il maltempo che ha fatto rinviare tutte le gare che erano previste fino a mercoledì. Il medagliere dei Mondiali di sci a Cortina dunque è stato aperto giovedì dal super-G femminile vinto dalla svizzera Lara Gut-Behrami sulla connazionale Corinne Suter e sulla statunitense Mikaela Shiffrin, mentre nel super-G maschile oro per l’Austria con Vincent Kriechmayr davanti al tedesco Romed Baumann e al francese Alexis Pinturault. Oggi invece, come già accennato, è in programma alle ore 11.00 sulla pista Olympia delle Tofane la discesa femminile, seguita domani da quella maschile sulla pista Vertigine. Chi si prenderà il terzo oro dei Mondiali di Cortina 2021? Lo scopriremo, al momento il medagliere vede al comando la Svizzera con un oro e un argento grazie alla doppietta nel super-G femminile, seguita dall’Austria che vanta l’oro maschile.

LA STORIA DEL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI

Allargando di più lo sguardo, presentando il medagliere dei Mondiali di sci Cortina 2021 possiamo dire che la nazione che in totale – comprese naturalmente le gare di giovedì – ha vinto più medaglie e anche più titoli nella storia della rassegna iridata dello sci alpino resta l’Austria, con 295 podi e 97 ori, alle sue spalle troviamo l’altra super-potenza alpina, cioè la Svizzera, con un bottino di 197 medaglie e 67 ori, mentre al terzo posto del medagliere storico dei Mondiali di sci troviamo la Francia. L’Italia invece può vantare un totale di 71 medaglie e 21 ori, comprendendo naturalmente anche le edizioni dei Giochi Olimpici invernali dal 1948 al 1980, che avevano all’epoca valore anche di Campionato del Mondo. Se parliamo dei singoli, Christl Cranz è l’atleta più medagliata in assoluto e delle sue 15 medaglie ben 12 sono d’oro, favorita anche dal fatto che negli anni Trenta del secolo scorso i Mondiali avevano cadenza annuale; Kjetil André Aamodt è primo tra gli uomini con 12 medaglie di cui cinque ori, mentre tra gli sciatori in attività spicca Mikaela Shiffrin con otto medaglie di cui cinque d’oro e Gustav Thoeni (con sette medaglie di cui cinque d’oro) è nettamente il migliore degli italiani nel medagliere dei Mondiali di sci.

MEDAGLIERE MONDIALI DI SCI CORTINA 2021

Svizzera 1-1-0 Austria 1-0-0 Germania 0-1-0 Francia, USA 0-0-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA