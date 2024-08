MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: OBIETTIVO ORO

Siamo arrivati ad un nuovo giorno dei giochi olimpici e si potrà dunque cercare qualche trofeo da mettere nel medagliere per gli azzurri, sono infatti parecchi gli appuntamenti che aspettano l’Italia quest’oggi. Partendo con ordine, avremo il canottaggio con due pesi leggeri: Oppo e Soares. Rimanendo in tema acquatico avremo anche il nuoto con le due finali in cui vedremo come protagonisti Deplano nella finale 50 metri stile libero e Razzetti nella 200 misti.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Italia medaglie Classifica: male Razzetti nei 200 misti! (1 agosto)

Avremo anche la prima uscita della squadra di spada maschile, impegnata contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale, il percorso è ancora lungo ma le sensazioni sono positive. In più questo venerdì segnerà anche il secondo debutto dell’atletica, questa volta nella cornice dello stadio dove vedremo in ordine Dosso nei 100 metri, Arese, Meslek e Riva nei 1500 metri, Battocletti e Del Buono nei 5000 metri, e Cestonaro e Derkach nel salto triplo.

Diretta/ Venezia Utrecht (risultato finale 2-1): la decide Lella! (amichevole, 1 agosto 2024)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL RESTO DEL PROGRAMMA

Il medagliere delle Olimpiadi Parigi 2024 però potrebbe anche essere riempito in futuro, quindi non oggi, ma vanno comunque fatti degli steps in avanti e potrebbero arrivare dalle semifinali di tennis, dove vedremo impegnato l’azzurro Musetti impegnato però contro un cliente scomodo come Djokovic. Manassero e Migliozzi invece continueranno a portare in alto i vessilli azzurri nel golf, dopo una prima giornata che ha lasciato sensazioni positive.

Avremo poi i tuffi, dove le ragazze saranno impegnate per la medaglia dei 3 metri sincro, mentre per la canoa avremo l’opportunità di vedere De Gennaro. Ritorneranno poi in piscina contro la Grecia le ragazze della pallanuoto, cosi come ritornerà sul campo da beach soccer il tandem Ranghieri-Carambula.

Calciomercato Inter News/ Rodriguez, sfuma il prediletto di Inzaghi: va al Betis (1 agosto 2024)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: CLASSIFICA

1) Cina 11-7-6 Tot: 24

2) Stati Uniti 9-15-13 Tot: 37

3) Francia 8-11-8 Tot: 37

…

8) Italia 5-7-4 Tot: 16