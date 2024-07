MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: GLI ITALIANI DI OGGI

Altra giornata in quel di Parigi per le Olimpiadi 2024, come sempre l’Italia cercherà di portare a casa altre vittorie per riempire il proprio medagliere. Molti infatti gli appuntamenti di oggi per quanto riguarda gli azzurri, abbiamo già di prima mattina alle ore 8 Pozzatti e Crociani impegnati nel Triathlon maschile, un’ora dopo verrà il momento delle azzurre della pallavolo in una partita contro l’Egitto.

Abbiamo poi sia gli uomini che le donne impegnati nel tiro sportivo, per non parlare del Judo dove stiamo stupendo e poi anche del nuoto alle 11,30 con Carini e Razzetti, per poi arrivare alla sera dove le azzurre della ginnastica artistica cercheranno di vincere nella finale a squadre.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PREVISIONI

Dopo il panorama generale vediamo se il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024 verrà riempito dall’Italia, secondo le previsioni potremmo contare sulle italiane della ginnastica artistica a partire dalle 18,00. L’occasione dovrebbe essere ghiotta, anche se le azzurre eccellono più nelle gare individuali. Altra occasione importante nel rugby femminile, dove la squadra azzurra si giocherà il bronzo in una cavalcata importante.

Il Judo che sta tanto stupendo in questa estate potrebbe vedere concretizzarsi dopo i trentaduesimi di finale, ma bisogna rimanere cauti poiché non bisogna crearsi troppe aspettative per un movimento che sta cominciando solo ora a dare i suoi frutti.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024

1) Francia 16 (5-8-3)

2) Giappone 12 (6-2-4)

3) Cina 12 (5-5-2)

…

8) Italia 8 (2-3-3)