MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: COMINCIA L’ATLETICA E IL GOLF

Siamo arrivati al sesto giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024 e questo significa che ci sono altre 24 ore per cercare di riempire il medagliere in chiave azzurra, già dalla mattina potremmo infatti vedere i primi italiani in pista per i 20km. I nostri ragazzi partiranno alle 7:30 e nell’ordine vedremo Fortunato, Stano e Orsoni per quella maschile e Giorgi, Palmisano e Trapletti per quella femminile. Da questa batteria di nomi potrebbero uscire fuori almeno due medaglie nel caso peggiore, secondo i bookmaker almeno.

Gli esordi però non si fermano qui, oltre all’atletica infatti ci sarà anche il golf a fare il suo debutto in questi giochi olimpici e a rappresentare l’Italia vedremo due pesi massimi come Manassero e Migliozzi e secondo le pagine di scommesse però bisognerà essere più cauti. Infatti non partono favoriti sulla carta i due azzurri.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL RESTO DEL PROGRAMMA

Gli azzurri dell’atletica e quelli del golf però non saranno gli unici atleti a giocarsi la possibilità di aumentare il medagliere Olimpiadi Parigi 2024, ci saranno anche le ragazze della scherma a squadre oltre al Judo dove ci saranno Pirelli e Bellandi. Non mancherà nemmeno il windsurf di Maggetti e Remma, queste ultime non saranno nemmeno l’unica coppia degli azzurri. Infatti abbiamo anche il tandem del beach volley formato da Gottardi-Menegatti e quello di Cottafava-Nicolai.

Non può mancare nemmeno il nuoto dove l’Italia si dovrà riprendere da una sonora sconfitta, ieri infatti gli azzurri non sono riusciti a portare a casa nemmeno una medaglia nonostante due quarti posti davvero molto vicini. Vedremo se Panziera negli 200m dorso, Zazzeri e poi anche Deplano nello stile libero, Razzetti nei 200m individuali misti riusciranno a farci ricredere.

