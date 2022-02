Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 10 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: ITALIA A QUOTA 2 ORI, 4 ARGENTI E 1 BRONZO

Ieri abbiamo vissuto una giornata interlocutoria per l’Italia, oggi giovedì 10 febbraio 2022 vedremo se gli Azzurri torneranno a muoversi nel medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, con la diretta di ben otto finali che assegneranno titoli. Pur con qualche rimpianto soprattutto per Michela Moioli, una giornata senza medaglie era forse da mettere in conto dopo lo spettacolare inizio dei Giochi, con sette medaglie nei primi quattro giorni (ricordiamo che a Pyeongchang furono dieci in totale) che hanno subito regalato grandi sorrisi all’intera spedizione dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta risultati e classifica: la Germania vola!

L’Italia dunque è ancora a quota sette medaglie con due ori, quattro argenti e un bronzo, grazie soprattutto ai successi di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto di curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner che ci hanno visto primeggiare per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 che da ieri è guidato dalla Germania, che ha raccolto cinque medaglie d’oro e tre d’argento e in questo modo al momento precede la Norvegia e la Svezia nelle prime tre posizioni, monopolizzati dunque dall’Europa. Già nella notte italiana però qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, giovedì 10 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per la sesta giornata di finali.

MICHELA MOIOLI OTTAVA/ Delusione snowboard cross: oro a Lindsey Jacobellis!

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno otto le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Nel cuore della notte, avremo dalle ore 2.30 la finale sempre affascinante del singolo maschile del pattinaggio di figura, dunque per essere corretti dovremmo dire il programma libero che completerà la gara con gli italiani Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Alla stessa ora prenderà il via pure la finale dell’halfpipe femminile di snowboard, che si svilupperà su tre manche. Alle ore 3.30 inizierà invece la combinata maschile di sci alpino (che avrà poi la seconda manche alle ore 7.15) con Christof Innerhofer a difendere i nostri colori. Si resterà in montagna anche alle ore 8.00 italiane, quando prenderà il via la 10 km femminile di sci di fondo, la gara che è rimasta a cronometro come da tradizione nei decenni scorsi, con le Azzurre non tra le favorite.

Italiani in gara Olimpiadi Pechino 2022/ Michela Moioli, Federica Brignone 9 febbraio

Attorno alle ore 8.20 si completerà invece il lungo percorso dello snowboard cross maschile, nel quale l’Italia potrebbe avere ben più speranze, ma il percorso è ricco di insidie dalle run di qualificazione passando poi per ottavi, quarti e semifinali sino alla decisiva finale. A mezzogiorno è invece in programma il via alla finale (in due manche) della gara mista Aerials del freestyle. Alle ore 13.00 riflettori tutti puntati sui 5000 metri di pattinaggio di velocità femminile con Francesca Lollobrigida che sarà di nuovo fra le protagoniste. Infine, alle ore 14.30 avrà inizio la staffetta a squadre dello slittino, con pure l’Italia in gara in questo evento che riuscisse singolo maschile e femminile e il doppio, ottavo e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Germania 5-3-0

2. Norvegia 4-2-4

3. Svezia 4-1-2

4. Olanda 3-3-1

5. Cina 3-2-0

6. Austria 2-4-4

7. ITALIA 2-4-1

8. ROC 2-3-6

9. Slovenia 2-1-2

10. Usa 1-5-1



© RIPRODUZIONE RISERVATA