Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 11 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, ALTRE MEDAGLIE PER GLI AZZURRI?

Ieri abbiamo vissuto una giornata che ha portato il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross maschile all’Italia, oggi venerdì 11 febbraio 2022 vedremo se gli Azzurri muoveranno ulteriormente il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 nel settimo giorno dei Giochi, con la diretta di sette finali che assegneranno titoli. Lo spettacolare inizio dei Giochi, con otto medaglie che già ci permettono di mettere nel mirino Pyeongchang 2018 (dieci medaglie in totale), potrebbe vivere oggi un’altra giornata di fondamentale importanza per l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

L’Italia dunque è all’ottavo posto fra due colossi dello sport mondiale quali Cina e Russia (ROC) a quota otto medaglie con due ori, quattro argenti e due bronzi, grazie all’ultima aggiunta di Omar Visintin e soprattutto ai successi di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto di curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è guidato dalla Germania, che ha raccolto sei medaglie d’oro e tre d’argento e in questo modo al momento precede la Norvegia e l’Austria nelle prime tre posizioni, monopolizzati dunque dall’Europa (come numero di medaglie è invece prima l’Austria). Già nella notte italiana però qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, venerdì 11 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per la settima giornata di finali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno sette le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Nel cuore della notte, avremo dalle ore 2.30 la finale maschile dell’halfpipe di snowboard senza italiani, ma il piatto forte per il quale sarà doveroso mettere la sveglia sarà alle ore 4.00 di notte, con Federica Brignone ed Elena Curtoni a guidare il super quartetto azzurro nel super-G femminile. Si resterà in montagna anche alle ore 8.00 italiane, quando prenderà il via la 15 km femminile di sci di fondo a tecnica classica, la gara che è rimasta a cronometro come da tradizione nei decenni scorsi, con Francesco De Fabiani italiano di spicco.

Alle ore 9.00 comincerà invece la gara sui 10000 metri maschili di pattinaggio di velocità, con Davide Ghiotto possibile outsider per l’Italia. Alle ore 10.00 si tornerà in montagna con la 7,5 km sprint femminile di biathlon che vedrà al via anche Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Nomi dunque di lusso, ma in copertina ci va Arianna Fontana, che infatti speriamo possa essere protagonista alle ore 13.43 della finale dei 1000 metri femminili dello short track. Infine, alle ore 14.55 avremo la quarta e ultima manche dello skeleton maschile, settimo e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Germania 6-3-0

2. Norvegia 5-3-4

3. Austria 4-5-4

4. Stati Uniti 4-5-1

5. Olanda 4-3-1

6. Svezia 4-1-2

7. Cina 3-3-0

8. ITALIA 2-4-2

9. ROC 2-3-6

10. Slovenia 2-1-2



