Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 12 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, MEDAGLIE PER L’ITALIA?

Ieri abbiamo vissuto una giornata che ha portato all’Italia due bellissime medaglie di bronzo, oggi sabato 12 febbraio 2022 vedremo se gli Azzurri muoveranno ulteriormente il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 nell’ottavo giorno dei Giochi, con la diretta di sei finali che assegneranno titoli nelle prossime ore. I terzi posti di Davide Ghiotto nei 10000 metri del pattinaggio di velocità e di Dorothea Wierer nella sprint 7,5 km di biathlon hanno permesso di raggiungere il bottino di Pyeongchang 2018 a quota dieci medaglie, ma quando naturalmente manca ancora oltre una settimana da vivere. Si può dunque sognare in grande con l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

DOROTHEA WIERER, BRONZO BIATHLON/ Olimpiadi 2022: "Mi sono tolta un peso"

L’Italia dunque è al nono posto a quota dieci medaglie con due ori, quattro argenti e altrettanti bronzi, i successi che hanno portato ori all’Italia restano quelli di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto di curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è guidato dalla Germania, che non brilla in modo speciale come numero di medaglie complessive, ma è l’unica nazione capace di avere già ottenuto ben sette titoli e in questo modo al momento precede la Norvegia e l’Olanda nelle prime tre posizioni, monopolizzate dunque dall’Europa (come numero di medaglie è invece prima la Norvegia a pari merito con l’Austria). Già nella notte italiana però qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, sabato 12 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per l’ottava giornata di finali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati e classifica: Germania in vetta!

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno sei le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Nel cuore della notte, avremo dalle ore 3.00 la gara a squadre miste dello snowboard cross, nella quale l’Italia schiera l’ambiziosa coppia formata da Michela Moioli e il bronzo individuale Omar Visintin, sperando di essere protagonisti sino alla finale, che avrà luogo circa un’ora più tardi. Alle ore 8.30 sarà invece la volta di una gara tra le più classiche per i Giochi invernali: la staffetta 4×5 km femminile di sci di fondo, con l’Italia che dovrebbe essere tuttavia comprimaria.

ARIANNA FONTANA/ Diretta 1000 m short track: oro Suzanne Schulting, azzurra out

Stesso discorso alle ore 9.53, quando comincerà invece la gara sui 500 metri maschili di pattinaggio di velocità, con Jeffrey Rosanelli e David Cosa senza grandi ambizioni sulla carta. Alle ore 10.00 si tornerà in montagna con la 10 km sprint maschile di biathlon che vedrà al via quattro italiani, con speranze di ben figurare soprattutto per Dominik Windisch e Lukas Hofer. Da mezzogiorno comincerà la gara individuale dal trampolino grande per il salto con gli sci, con Giovanni Bresadola in gara per ben figurare. Infine, alle ore 14.55 avremo la quarta e ultima manche dello skeleton femminile con Valentina Margaglio comprimaria nelle prime due manche disputate ieri: sarà il sesto e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Germania 7-4-0

2. Norvegia 6-3-5

3. Olanda 5-4-1

4. Svezia 5-2-2

5. Austria 4-6-4

6. Stati Uniti 4-5-1

7. Cina 3-3-1

8. ROC 2-4-6

9. ITALIA 2-4-4

10. Giappone 2-2-4



© RIPRODUZIONE RISERVATA