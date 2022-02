Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 13 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, ITALIA QUANTE MEDAGLIE?

Ieri abbiamo vissuto una giornata che ha portato all’Italia la meravigliosa medaglia d’argento di Michela Moioli e Omar Visintin nello snowboard cross misto, oggi domenica 13 febbraio 2022 vedremo se gli Azzurri muoveranno ulteriormente il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 nel nono giorno dei Giochi, che entrano dunque nella loro seconda metà con la diretta di sette finali che assegneranno titoli nelle prossime ore. Il bottino ha di conseguenza già pareggiato quello di Torino 2006 a quota undici medaglie, ma naturalmente manca ancora oltre una settimana da vivere. Fino a che punto si potrà spingere l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022?

Dorothea Wierer/ Diretta 10 km inseguimento biathlon streaming video tv, Olimpiadi

L’Italia dunque è al nono posto a quota undici medaglie con due ori, cinque argenti e quattro bronzi, ricordando in maniera speciale i successi che hanno portato ori all’Italia, cioè quelli di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto di curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è guidato dalla Germania, che sta dando vita un duello spettacolare per il primo posto con la Norvegia: otto ori, cinque argenti e un bronzo per i tedeschi contro otto ori, tre argenti e sei bronzi per i norvegesi, al terzo posto ecco gli Usa ma con cinque ori, dunque la fuga a due potrebbe già essere scattata. Nella notte italiana però già qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, domenica 13 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per la nona giornata di finali.

Diretta gigante maschile Olimpiadi 2022/ Streaming video tv: c’è De Aliprandini

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno sette le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Il primo titolo in palio sarà quello del gigante maschile dello sci alpino, nel quale speriamo in Luca De Aliprandini: prima manche alle ore 3.15, poi la decisiva seconda manche avrà inizio alle ore 6.45. Alle ore 8.00 sarà invece la volta di una gara tra le più classiche per i Giochi invernali: la staffetta 4×10 km maschile di sci di fondo, con una buona Italia, ma non all’altezza dei suoi tempi migliori. Molto più intrigante potrebbe essere alle ore 10.00 l’appuntamento con la 10 km ad inseguimento femminile di biathlon, con Dorothea Wierer che partirà per terza dopo il bronzo nella sprint.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati e classifica: Germania in testa!

Stesso format di gara alle ore 11.45, quando comincerà la gara dei 12,5 km ad inseguimento maschile sempre del biathlon, nella quale l’azzurro più ambizioso potrebbe essere Lukas Hofer. Vi saranno poi due titoli da assegnare nello short track: alle ore 12.44 la finale della staffetta femminile (con l’Italia in gara nella finale B alle ore 12.35), mentre alle ore 13.14 ci sarà la finale dei 500 metri maschili, che proporranno in rapida successione anche quarti e semifinali, sperando che Pietro Sighel sia protagonista il più a lungo possibile. Infine, alle ore 14.56 avremo i 500 metri femminili di pattinaggio di velocità in pista lunga, senza italiane: sarà il settimo e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Germania 8-5-1

2. Norvegia 8-3-6

3. Stati Uniti 5-5-1

4. Olanda 5-4-2

5. Svezia 5-2-3

6. Austria 4-6-4

7. Cina 4-3-1

8. ROC 3-4-6

9. ITALIA 2-5-4

10. Giappone 2-3-5



© RIPRODUZIONE RISERVATA