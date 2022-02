Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 15 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: PER L’ITALIA QUANTE MEDAGLIE?

Ieri abbiamo vissuto una giornata come prevedibile interlocutoria, oggi martedì 15 febbraio 2022 potrebbe invece tornare a regalarci emozioni il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022. Siamo giunti all’undicesimo giorno dei Giochi, che ci riserverà la diretta di ben nove finali che assegneranno titoli nelle prossime ore. Il bottino dell’Italia ha già pareggiato quello di Torino 2006 a quota undici medaglie, ma naturalmente mancano ancora diversi giorni da vivere e siamo pronti a tornare ad emozionarci, già da stanotte con un evento che naturalmente spicca nell’avventura dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

Per il momento, possiamo dire che l’Italia è all’undicesimo posto a quota undici medaglie con due ori, cinque argenti e quattro bronzi, con i titoli olimpici che sono stati conquistati da Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e da Stefania Constantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è guidato dalla Norvegia, che sta dando vita un duello spettacolare per il primo posto con la Germania: nove ori, cinque argenti e sette bronzi per i norvegesi contro otto ori, cinque argenti e due bronzi per i tedeschi, al terzo posto ecco gli Usa che spezzano il dominio dell’Europa, comunque saldo grazie ad Olanda, Austria e Svezia in quest’ordine dal quarto al sesto posto. Nella notte italiana però già qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, martedì 15 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per l’undicesima giornata di finali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno nove le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Il primo titolo in palio sarà quello dello slopestyle femminile di freestyle, con Silvia Bertagna in gara per l’Italia a partire dalle ore 2.30 della notte italiana. Alla stessa ora prenderà il via anche il big air femminile di snowboard, senza italiane. L’appuntamento che però farà svegliare tanti nel cuore della notte sarà quello con la discesa libera femminile di sci alpino alle ore 4.00, nella quale Sofia Goggia andrà a caccia del bis olimpico che sarebbe leggendario dopo il recente infortunio di Cortina, senza dimenticare che avremo in gara anche Elena Curtoni e le sorelle Delago. Dalle ore 6.00 sarà di nuovo la volta del big air di snowboard, in questo caso con la finale maschile senza italiani, mentre alle ore 7.30 scatterà la staffetta 4×7,5 km maschile di biathlon, nella quale l’Italia schiererà il quartetto formato da Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

Sarà una giornata molto importante alle Olimpiadi Pechino 2022 anche per il pattinaggio di velocità in pista lunga, perché in programma ci sono le finali delle gare ad inseguimento a squadre: dalle ore 9.22 le donne (senza l’Italia), dalle ore 9.41 gli uomini, con l’Italia presente ma solo per le finali dei piazzamenti di consolazione. Sarà una giornata importante anche per la combinata nordica, che ci proporrà la gara che per il salto prevede l’utilizzo del trampolino grande (dalle ore 9.00), seguita dalla decisiva 10 km di sci di fondo dalle ore 11.30, con quattro azzurri in gara ma senza grandi ambizioni. Infine, alle ore 14.50 prenderà il via la quarta e ultima manche che deciderà le sorti del bob a 2 maschile, con l’azzurro Patrick Baumgartner lontano dalle posizioni di vertice: sarà il nono e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 9-5-7

2. Germania 8-5-2

3. Stati Uniti 7-6-3

4. Olanda 6-4-2

5. Austria 5-6-4

6. Svezia 5-3-3

7. Cina 5-3-2

8. ROC 4-6-8

9. Francia 3-6-2

10. Svizzera 3-0-5

11. ITALIA 2-5-4



