Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 18 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, ALTRA MEDAGLIA PER GLI AZZURRI?

Ieri abbiamo vissuto una giornata caratterizzata soprattutto dalla medaglia di bronzo di Federica Brignone nella combinata femminile, oggi venerdì 18 febbraio 2022 il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è pronto a regalarci altre emozioni nel terzultimo giorno di gare ai Giochi olimpici invernali. Siamo giunti ormai di fatto al gran finale, il venerdì ci riserverà la diretta di cinque finali che assegneranno titoli nelle prossime ore – una in più del previsto, come scopriremo. Il bottino dell’Italia è già il secondo di sempre a livello quantitativo (dietro solo all’inarrivabile Lillehammer 1994), ci manca forse qualche oro ma naturalmente siamo pronti a tornare ad emozionarci con le emozioni dell’avventura dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

L’Italia è al tredicesimo posto a quota sedici medaglie con due ori, sette argenti e altrettanti bronzi, con i due titoli olimpici che sono stati conquistati da Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e da Stefania Constantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling e medaglie in ben otto sport, uno degli aspetti più soddisfacenti per l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022, il cui medagliere è guidato dalla Norvegia, che domina con lo straordinario bottino di quattordici ori, sette argenti e otto bronzi per i norvegesi. Molto lontana già la Germania, al secondo posto ma con quattro ori in meno, seguono gli Usa che occupano il terzo posto nel medagliere delle Olimpiadi 2022. Nella notte italiana però già qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, venerdì 18 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, per la quattordicesima giornata di finali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno quattro le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare il medagliere. Il primo titolo in palio sarà quello dell’halfpipe femminile del freestyle, competizione che inizierà già alle ore 2.30 della notte italiana, ma senza italiane. Alle ore 7.00 inizierà invece lo ski cross maschile sempre del freestyle, che in rapida successione prevederà un tabellone ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinale e finale, sperando che il nostro Simone Deromedis possa essere protagonista il più a lungo possibile.

Attenzione però soprattutto al biathlon, perché è stato modificato il programma e di conseguenza oggi oltre agli uomini gareggeranno pure le donne: alle ore 8.00 via alla 12,5 km mass start femminile con Dorothea Wierer in gara, mentre alle ore 10.00 sarà la volta della 15 km mass start maschile nella quale potremo schierare sia Lukas Hofer sia Dominik Windisch. Saranno queste le principali speranze oggi per l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022 pensando al medagliere. Nel frattempo, alle ore 9.30 sarà iniziata anche la gara dei 1000 metri maschili del pattinaggio di velocità in pista lunga, ma David Bosa non dovrebbe avere speranze di lottare per il podio.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 14-7-8

2. Germania 10-7-5

3. Stati Uniti 8-8-5

4. Svezia 7-4-4

5. Cina 7-4-2

6. Austria 6-7-4

7. Olanda 6-5-4

8. Svizzera 6-1-5

9. ROC 5-9-12

10. Francia 4-7-2

11. Canada 4-5-11

12. Giappone 3-5-9

13. ITALIA 2-7-7



