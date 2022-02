Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 19 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, MEDAGLIE PER L’ITALIA?

Ieri abbiamo vissuto una giornata interlocutoria per l’Italia pur con due buoni quinti posti, oggi sabato 19 febbraio 2022 il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è tuttavia pronto a regalarci altre emozioni, forse le ultime in ottica azzurra perché siamo giunti ormai al penultimo giorno di gare ai Giochi olimpici invernali. La domenica avrà pochi eventi agonistici, oggi invece ci saranno ancora tantissime emozioni con la diretta di ben otto finali che assegneranno titoli nelle prossime ore. Il bottino dell’Italia è già il secondo di sempre a livello quantitativo (dietro solo all’inarrivabile Lillehammer 1994), ci manca forse qualche oro e oggi realisticamente dovrebbero esserci le ultime possibilità per rendere ancora più bella l’avventura dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

L’Italia è al tredicesimo posto a quota sedici medaglie con due ori, sette argenti e altrettanti bronzi, con i due titoli olimpici che sono stati conquistati da Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e da Stefania Constantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling e medaglie in ben otto sport, aspetto sicuramente da evidenziare per un’Italia molto completa. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 sembra avere già incoronato la Norvegia, che domina con lo straordinario bottino di quindici ori, otto argenti e undici bronzi. Molto lontana già la Germania, al secondo posto ma con ben cinque ori in meno, seguono gli Usa che occupano il terzo posto. Nella notte italiana però già qualcosa cambierà nel medagliere, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, sabato 19 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 per la quindicesima giornata di finali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno ben otto le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare il medagliere. Il primo titolo in palio sarà quello dell’halfpipe maschile del freestyle, competizione che inizierà già alle ore 2.30 della notte italiana, ma senza italiani. Attenzione ben maggiore per il team event dello sci alpino, il parallelo a squadre miste che prenderà il via alle ore 3.00 (finale in programma alle ore 4.37) con l’Italia che schiererà il quartetto formato da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Un evento tra i più classici in assoluto è invece la 50 km maschile di sci di fondo, che inizierà alle ore 7.00 e precederà di un soffio la finale del torneo maschile di curling, perché dalle ore 7.05 Svezia e Gran Bretagna si contenderanno l’oro olimpico.

Attenzione poi anche al pattinaggio di velocità in pista lunga, che chiuderà il proprio programma alle Olimpiadi Pechino 2022 con le due gare mass start, che vedranno prima le semifinali e in seguito naturalmente le due finali: alle ore 9.30 quella maschile con Andrea Giovannini possibile outsider e alle ore 10.00 quella femminile, nella quale invece Francesca Lollobrigida è una delle grandi favorite. A mezzogiorno prenderà invece il via il programma libero che assegnerà il titolo del pattinaggio di figura a coppie, con ben due coppie azzurre da seguire. Infine, l’ottavo e ultimo titolo per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 oggi sarà quello del bob a 2 femminile, con la quarta e decisiva manche che avrà inizio alle ore 14.30.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 15-8-11

2. Germania 10-7-5

3. Stati Uniti 8-8-5

4. Cina 8-4-2

5. Olanda, Svezia 7-5-4

7. Svizzera 7-2-5

8. Austria 6-7-4

9. ROC 5-9-13

10. Francia 5-7-2

11. Canada 4-7-13

12. Giappone 3-5-9

13. ITALIA 2-7-7



