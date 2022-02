Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati oggi 20 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, L’ULTIMO GIORNO!

Ieri è arrivata per l’Italia la medaglia di bronzo di Francesca Lollobrigida nella mass start del pattinaggio di velocità, oggi domenica 20 febbraio 2022 il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 assumerà il suo volto definitivo perché sarà l’ultimo giorno di gare ai Giochi olimpici invernali. La domenica ci offrirà naturalmente la cerimonia di chiusura, ma prima ci saranno ancora molte emozioni con la diretta delle ultime cinque finali che assegneranno titoli nelle prossime ore. Il bottino dell’Italia è il secondo di sempre a livello quantitativo (dietro solo all’inarrivabile Lillehammer 1994), ci manca forse qualche oro ma oggi c’è ancora l’ultima possibilità per rendere ancora più bella l’avventura dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022.

L’Italia è al tredicesimo posto a quota diciassette medaglie con due ori, sette argenti e otto bronzi, con i due titoli olimpici che sono stati conquistati da Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e da Stefania Constantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling. Tra le note più positive, ci sono naturalmente i 17 podi che sono un enorme salto in avanti rispetto alle più recenti edizioni dei Giochi invernali ed inoltre le medaglie sono arrivate in ben otto sport, aspetto sicuramente da evidenziare per un’Italia molto completa. Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 è già stato vinto dalla Norvegia, che domina con lo straordinario bottino di quindici ori, otto argenti e dodici bronzi. Molto lontana già la Germania, al secondo posto ma con ben quattro ori in meno, i tedeschi oggi saranno in gara in tre eventi e di conseguenza il sorpasso è già matematicamente impossibile. Nella notte italiana però ci saranno gli ultimi cambiamenti nel medagliere, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, domenica 20 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 per la sedicesima giornata di finali.

DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno cinque le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 nell’ultima giornata e daranno il volto definitivo al medagliere. Alle ore 2.00 comincerà già il team event dello sci alpino, il parallelo a squadre miste che è stato rimandato ieri e si proverà quindi a disputarlo oggi (finale in programma alle ore 3.37) con l’Italia che schiererà il quartetto formato da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer: abbiamo ambizioni di fare un grande risultato. Quasi in contemporanea l’appuntamento sarà anche con la finale femminile del curling: l’orario sarà quello delle 2.05 della notte italiana, si giocheranno la medaglia d’oro Giappone e Gran Bretagna.

Alle ore 4.00 comincerà invece la 30 km femminile di sci di fondo, che è stata anticipata di qualche ora sperando che vada tutto per il meglio, a differenza della 50 km maschile che è stata ridotta proprio a 30: per l’Italia in gara Anna Comarella, Cristina Pittin, Caterina Ganz e Martina Di Centa, ma senza ambizioni di medaglia. Alle ore 4.20 avrà invece inizio la quarta e ultima manche del bob a 4 maschile (terza manche fissata alle ore 2.30): l’Italia ha i due equipaggi di Patrick Baumgartner e Mattia Variola, ma lontanissimi dalla lotta per il podio. Infine, alle ore 5.10 comincerà Finlandia Russia, la finalissima del torneo di hockey ghiaccio maschile, degno atto finale dal punto di vista agonistico, che andrà ad aggiungere l’ultimo tassello al medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 15-8-12

2. Germania 11–8-5

3. Cina 9-4-2

4. Stati Uniti 8-9-7

5. Svezia 8-5-5

6. Olanda 8-5-4

7. Svizzera 7-2-5

8. ROC 6-11-14

9. Austria 6-7-4

10. Francia 5-7-2

11. Canada 4-8-13

12. Giappone 3-5-9

13. ITALIA 2-7-8



