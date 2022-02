Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 5 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: LE PRIME GARE CHE ASSEGNANO I TITOLI!

Ieri abbiamo vissuto la cerimonia inaugurale, da oggi si entra nel vivo delle Olimpiadi Pechino 2022 con la diretta delle prime gare che assegneranno titoli e inizieranno dunque a comporre pure il medagliere dei Giochi olimpici invernali che si disputano per la prima volta in Cina, su piste e impianti quasi sempre sconosciuti per la quasi totalità degli atleti in gara. Finora si è forse parlato più delle polemiche politiche e dei problemi legati al Covid, adesso però è giusto dare il doveroso spazio ai protagonisti delle Olimpiadi Pechino 2022, cioè gli atleti che ci regaleranno in diretta emozioni e inizieranno a comporre il medagliere.

Possiamo allora dire che saranno sei i titoli in palio già oggi e che andranno a muovere il medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022 e la buona notizia è che, almeno per le finali, gli orari non saranno così sfavorevoli. La prima finale sarà infatti quella della 15 km femminile skiathlon di sci di fondo, cioè la gara che si disputa per la prima metà in tecnica classica (7,5 km) e poi per altri 7,5 km in tecnica libera: l’appuntamento sarà alle ore 8.45 italiane. Dalla montagna si scende a Pechino per l’appuntamento fissato alle ore 9.30 con i 3000 metri femminili di pattinaggio di velocità, la prima finale in programma nella capitale cinese e che potrebbe vedere in evidenza Francesca Lollobrigida, da seguire con grande attenzione.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Alle ore 10.00 torniamo in montagna con il biathlon e la gara che probabilmente oggi sarà più significativa per i colori italiani, cioè la staffetta 4×6 km mista, con due frazioni femminili e altrettante maschili: è la staffetta nella quale l’Italia è stata medaglia di bronzo sia a Sochi 2014 sia a Pyeongchang 2018, dunque speriamo che Dorothea Wierer e compagni possano subito regalarci soddisfazioni, anche se le rivali saranno tante. Alle ore 12.35 sarà invece la volta della gara di salto con gli sci femminile dal trampolino normale, unico dal quale gareggiano le donne.

Si entra poi nel vivo del medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022: alle ore 13.40 prenderà il via la fase decisiva per le medaglie delle gobbe maschili di freestyle, che regala sempre spettacolo. Infine, attenzione a quello che potrebbe accadere alle ore 14.26 con la finale della staffetta mista di short track: sappiamo che l’Italia è tra le nazioni di spicco, dunque Arianna Fontana e compagni potrebbero dare l’assalto al podio olimpico già in questa gara inedita, inserita in programma per la prima volta alle Olimpiadi Pechino 2022. Tra gli eventi che non assegnano medaglie, ricordiamo che si gioca per i gironi di hockey ghiaccio e curling e che ci saranno pure le prime due manche della gara del singolo maschile di slittino, che poi culminerà domani con le ultime due manche.



