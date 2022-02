Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 7 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: QUANTE MEDAGLIE OGGI?

Le Olimpiadi invernali Pechino 2022 stanno per regalarci una nuova giornata e un medagliere aggiornato: quella di lunedì 7 febbraio ci fa ufficialmente entrare nella prima settimana dei Giochi, anche se naturalmente abbiamo già vissuto due giornate ricche di eventi. Quale sarà l’esito delle gare cui assisteremo? Intanto, bisogna dire che l’Italia ha già gioito e punta ovviamente a fare bene dal punto di vista del numero di medaglie che vincerà; a Tokyo 2020 nel corso delle Olimpiadi estive ci siamo tutto sommato comportati in un certo modo, adesso per queste gare le speranze portano altri nomi ma, allo stesso modo, le ambizioni sono quelle.

Nel corso della diretta e aspettando che si muova il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, vediamo allora cosa può riservarci questo lunedì; intanto bisogna dire che per quanto riguarda il medagliere le sorprese sono certamente rappresentate da Olanda e Cina (quest’ultima è una potenza nei mesi estivi, ma su neve e ghiaccio non ha mai impressionato più di tanto), comunque Norvegia e Svezia si mantengono davanti e l’Italia è nella Top Ten, dove vuole rimanere ma sperando di migliorare la sua posizione.

MEDAGLIERE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: LE GARE E LE MEDAGLIE DA ASSEGNARE

E allora, nel medagliere delle Olimpiadi invernali Pechino 2022, scopriamo ad esempio che, tempo permettendo, oggi ci saranno due gare di sci alpino: nella discesa maschile (rinviata domenica) Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia sono gli atleti azzurri su cui puntare, mentre nel gigante femminile avremo Federica Brignone e Marta Bassino a guidare una pattuglia nella quale anche Sofia Goggia potrebbe eventualmente tornare. Non solo loro, perché avremo anche Arianna Fontana: la campionessa, che aveva già avuto propositi di ritiro ma poi è rimasta a gareggiare, sfida nuovamente il tempo nel tentativo di portare a casa un’altra medaglia nello short track.

Un’altra finale che vedrà l’Italia protagonista, e che potrebbe farci migliorare nel medagliere, è quella di Emiliano Lauzi: il nostro atleta è stato ottimo nelle qualificazioni dello snowboard slopestyle e potrebbe realmente riuscire a salire sul podio. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente – nella notte italiana – si inizierà a gareggiare, noi ovviamente non vediamo l’ora della diretta delle Olimpiadi invernali Pechino 2022 e di come cambierà il medagliere…

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 2-0-1

2. Svezia 2-0-0

3. ROC 1-2-2

4. Germania, Olanda 1-1-0

6. Australia, Giappone, Slovenia 1-0-1

9. Cina, Nuova Zelanda 1-0-0

11. Austria, ITALIA 0-2-1

