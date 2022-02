Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 8 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, COME CAMBIA OGGI?

Ieri abbiamo vissuto una giornata meravigliosa per l’Italia, oggi martedì 8 febbraio 2022 potrebbe non essere da meno per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, con la diretta di ben dieci finali che assegneranno titoli e la certezza come minimo di un’altra medaglia già in cassaforte per l’Italia. Per prima cosa celebriamo le due grandi campionesse che ci hanno regalato immense emozioni ieri: prima l’argento di Federica Brignone nel gigante dello sci alpino, poi l’oro di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track, medaglia olimpica numero 10 in carriera per la valtellinese, che eguaglia Stefania Belmondo come più medaglietta di sempre per l’Italia alle Olimpiadi invernali.

FEDERICA BRIGNONE ARGENTO NEL GIGANTE/ Oro a Sara Hector, Lara Gut di bronzo

L’Italia dunque è a quota cinque medaglie con un oro, tre argenti e un bronzo nel medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 che è guidato dalla Svezia, che ha “solo” tre medaglie ma sono tutte d’oro e in questo modo al momento precede la Russia (sotto l’acronimo ROC del comitato olimpico) e l’Olanda nelle prime tre posizioni, con la curiosità degli Usa ancora a secco di ori dopo ben tre giorni. Già nella notte italiana però qualcosa cambierà, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, martedì 8 febbraio, nella diretta delle Olimpiadi Pechino 2022, con la certezza di una medaglia già sicura grazie ai fantastici ragazzi del doppio misto di curling Stefania Constantini ed Amos Mosaner.

Federica Brignone/ "Contraria al vaccino, l'ho fatto per le Olimpiadi. Sulla Goggia…"

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Come abbiamo già accennato, saranno ben dieci le finali che oggi animeranno la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 e andranno a movimentare in modo netto il medagliere. Nel cuore della notte, avremo dalle ore 3.00 la finale senza italiane del big air di freestyle femminile, mentre alle ore 4.00 ecco un grande appuntamento con il super-G maschile e speranze con gli uomini jet a cominciare da Dominik Paris. Per lo snowboard sarà il giorno del gigante parallelo sia femminile sia maschile, con tutti i vari turni del tabellone sino alle finali, che avranno luogo alle ore 8.36 per le donne e le ore 8.43 per gli uomini, con possibili belle speranze azzurre. Si resterà in montagna anche alle ore 9.30 italiane, quando prenderà il via la 20 km individuale del biathlon maschile con gli Azzurri possibili outsider.

Diretta gigante Plan de Corones/ Ha vinto Sara Hector! Beffa Vlhova, Brignone quarta

Alle ore 11.30 invece sarà protagonista la città di Pechino, perché prenderà il via la finale dei 1500 metri maschili di pattinaggio di velocità. Sarà però una giornata campale anche per lo sci di fondo che avrà in programma le gare sprint sia al maschile sia al femminile, con Federico Pellegrino naturalmente da seguire con la massima attenzione: attraverso le varie fasi si giungerà sino alle finali, alle ore 12.47 per le donne e alle ore 13.00 per gli uomini. Praticamente in contemporanea, cioè alle ore 13.05, avrà inizio la finale Italia Norvegia di doppio misto del curling, per scoprire se la fantastica avventura di Stefania Constantini ed Amos Mosaner terminerà con l’oro oppure l’argento. Infine, alle ore 14.35 avrà inizio la quarta e ultima manche dello slittino femminile, decimo e ultimo titolo in palio oggi per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Svezia 3-0-0

2. ROC 2-3-2

3. Olanda 2-2-1

4. Cina 2-2-0

5. Germania 2-1-0

6. Norvegia 2-0-2

7. Slovenia 2-0-1

8. Italia 1-3-1

9. Canada 1-1-4

10. Giappone 1-1-2

11. Australia, Svizzera 1-0-1

13. Nuova Zelanda 1-0-0

14. Usa, Francia 0-3-0

16. Austria 0-2-2

17. Ungheria 0-0-2

18. Finlandia, Polonia 0-0-1



© RIPRODUZIONE RISERVATA