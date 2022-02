Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta risultati classifica, oggi 17 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: COME CAMBIA PER L’ITALIA?

Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 si avvicina alla fase conclusiva dei Giochi invernali. Giovedì 17 febbraio ci aspettano altre gare, altri titoli da assegnare, tante medaglie in arrivo e speranze per le italiane nella classifica della competizione. Alle ore 7:00 c’è la combinata femminile di sci alpino: Federica Brignone è una grande specialista e va per la medaglia d’oro, qui abbiamo già avuto grandi soddisfazioni con tre medaglie (tutte arrivate dalle donne) e dunque la speranza è quella di migliorare un bottino che, come sappiamo, è già aumentato anche se non negli ori.

Il freestyle prevede oggi lo skicross femminile: Lucrezia Fantelli e Jole Galli devono però iniziare dagli ottavi e dunque nella finale dovranno eventualmente arrivarci, nel caso sarebbe alle 8:10 della nostra mattina e cioè poco prima di un altro step della combinata nordica. Per quanto riguarda le gare che assegnano medaglie, il programma libero individuale nel pattinaggio e i 1000 metri femminili dello speed skating, ma poi anche le semifinali del curling maschile anche se l’Italia purtroppo non ne farà parte, non abbiamo dunque ripetuto il miracolo del doppio misto con lo storico oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: LA SITUAZIONE

La situazione del medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 vede sempre al comando la Norvegia, che è anche la nazione con più medaglie (28) ma è chiaramente prima in virtù dei 13 ori conquistati, che sono 3 più di una Germania comunque ottima, che sta tenendo alle sue spalle alcune super potenze come Stati Uniti e Austria (la Cina invece è una sorpresa nei Giochi invernali, anche se giocando in casa potevamo aspettarci che salisse di colpi e, in ogni caso, da una nazione tanto estesa i risultati a crescere sono sempre una possibilità).

Curioso il caso della Russia, che come noto gareggia sotto la bandiera del Comitato Olimpico: le medaglie sono 24 e soltanto la già citata Norvegia ne ha vinte di più, ma ben la metà di queste è di bronzo e gli ori sono appena 4, cosa che dunque impedisce di andare oltre la nona posizione in classifica. A chiudere la Top Ten troviamo la Francia; l’Italia, come detto, nella giornata di mercoledì ha conquistato un argento (con tanto di record per Arianna Fontana) e un bronzo, ma intanto è stata scavalcata dal Canada e paga i soli 2 ori messi in bacheca. È dodicesimo posto per la nostra spedizione: l’obiettivo per gli ultimi giorni sarà quello di entrare nelle prime dieci del medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 13-7-8

2. Germania 10-6-4

3. Stati Uniti 8-7-4

4. Cina 7-4-2

5. Austria 6-7-4

6. Olanda, Svezia 6-4-4

8. Svizzera 5-0-5

9. ROC 4-8-12

10. Francia 4-7-2

11. Canada 3-4-11

12. ITALIA 2-7-6



