Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta risultati e classifica (9 febbraio)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: COME CAMBIA?

Mercoledì 9 febbraio si apre un’altra giornata dedicata al medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022. Tante gare, tanti risultati attesi con una diretta che come di consueto scatterà nella notte italiana – il fuso orario ci dice che nella capitale cinese siamo 7 ore avanti – ma poi parecchie finali si disputeranno tra mattina e pomeriggio, e dunque a orari più fruibili anche nel nostro Paese. L’Italia apre il mercoledì con il quinto posto nel medagliere Olimpiadi Pechino 2022.

Altre due medaglie sono arrivate ieri, prima l’argento di Federico Pellegrino nello sprint dello sci di fondo e poi quella storica del curling doppio misto, che sarebbe stata epocale di qualunque metallo ma che Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno trasformato in un meraviglioso oro. E dunque, siamo davanti a giganti come Russia e Austria, inseguiamo Svezia (in testa alla classifica), Olanda, Cina e Norvegia ma sappiamo di poter arrivare ancora più su. Adesso, presentando il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, possiamo andare a scoprire quali siano le finali che ci attendono oggi ai Giochi Invernali.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022, RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 per la quinta giornata dei Giochi Invernali può portare tante novità. Nello slalom femminile di sci alpino sarà un ideale testa a testa tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, con la statunitense osservata speciale perché potrebbe portare a casa la terza medaglia d’oro olimpica consecutiva – tra i paletti stretti – la slovacca che parte favorita e altre grandi protagoniste pronte a sovvertire il pronostico. L’Italia spera soprattutto in Michela Moioli, che alle ore 8:45 potrebbe essere presente alla finale di snowboard cross: per la bergamasca sarebbe il bis della medaglia d’oro vinta a Pyeongchang e farlo da portabandiera sarebbe ancora più bello, le avversarie (Charlotte Bankes e Chloé Trespeuch) fanno paura anche considerando l’assenza di Eva Samkova.

Alle ore 14:20 invece avremo la finale dello short track 1500 uomini: Pietro Sighel e Yuri Confortola dovranno prima affrontare le qualificazioni sapendo già che arrivare sul podio sarebbe straordinario, ma in una disciplina del genere mai dire mai. Altre finali saranno quelle del freestyle big air maschile, dello slittino doppio uomini e di fatto della combinata nordica, ma in realtà la diretta delle Olimpiadi Pechino 2022 sarà costellata di tante prove anche di qualificazione, dunque non resta che scoprire quello che succederà…

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Svezia 4-1-1

2. Olanda 3-3-1

3. Cina 3-2-0

4. Norvegia 3-1-4

5. ITALIA 2-4-1

6. ROC 2-3-4

7. Austria 2-3-2

8. Slovenia 2-1-2

9. Germania 2-1-0

10. Francia 1-4-0

