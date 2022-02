Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta, risultati e classifica (oggi 14 febbraio)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: LA GIORNATA DI LUNEDÌ 14 FEBBRAIO

La giornata di lunedì 14 febbraio alle Olimpiadi Pechino 2022 ci introduce nella seconda settimana dei Giochi invernali: ancora una volta avremo tanta carne al fuoco, anche se va detto che oggi i titoli da assegnare sono soltanto 4 e per l’Italia non ci sono troppe speranze di medaglia. Un lunedì “povero” dunque, ma comunque emozionante: intanto, ci sarà una prova della discesa femminile di sci alpino e Sofia Goggia dovrà nuovamente testare la sua condizione, poi alle 2:15 scatterà il pattinaggio di figura con la danza sul ghiaccio, la nostra coppia Charlene Guignard-Marco Fabbri non punta la zona medaglie ma potrebbe comunque fare bene.

Le altre gare in cui si assegnano medaglie sono il monobob donne con la nostra Giada Andreutti (prima manche alle 2:30, poi la quarta alle 4:00 con l’assegnazione del titolo), il freestule slopestyle donne (qui ci sono Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab) e ancora il salto con gli sci con la prova a squadre. Come detto, non dovrebbero arrivare titoli e medaglie per l’Italia; le giornate da seguire con attenzione saranno dunque altre a cominciare da domani, ma intanto possiamo dire che nel medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 ci stiamo già comportando parecchio bene e dunque la speranza è quella di continuare su questa falsariga, poi naturalmente vedremo cosa succederà oggi.

LE ALTRE GARE ALLE OLIMPIADI PECHINO 2022

Andiamo ora a vedere, presentando il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, quali siano le altre gare in programma lunedì 14 febbraio. L’Italia non manca comunque: alle 7:05 per esempio avremo Canada Italia di curling maschile, anche se in questo torneo non ci stiamo comportando come nel favoloso doppio misto in cui abbiamo vinto la medaglia d’oro. A seguire ecco Emiliano Lauzi: l’azzurro sarà in pista alle 7:15 e poi ancora alle 8:00 per le qualificazioni del 3 big air di snowboard. Il freestyle avrà le finali dell’aerials femminile alle 12:00 e alle 13:00 ma qui non ci sono italiane al via.

Poi ecco le prime manche del bob a 2 maschile con Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea che iniziano la loro gara alle Olimpiadi Pechino 2022, con la seconda manche che sarà alle 14:40 e chiuderà il programma odierno ai Giochi invernali. Qui però bisogna ricordare che i tempi sono cumulativi sulle quattro manche, e le ultime due le vedremo solo domani. In aggiunta, possiamo dire che alle ore 14:10 ci sarà l’interessante semifinale di hockey su ghiaccio femminile, Stati Uniti contro Finlandia. Come cambierà dunque il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 dopo le gare di oggi? Staremo a vedere…

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 9-5-7

2. Germania 8-5-1

3. Stati Uniti 6-5-1

4. Olanda 6-4-2

5. Svezia 5-3-3

6. Austria 4-6-4

7. ROC 4-5-8

8. Cina 4-3-2

9. Svizzera 3-0-5

10. Francia 2-6-2

11. ITALIA 2-5-4



