Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Risultati diretta classifica, oggi 16 febbraio

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022: COSA FARÀ L’ITALIA?

Il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 ci lancia verso la giornata di mercoledì 16 febbraio: la prima domanda da farsi è chiaramente quali siano le speranze di medaglia per la nostra Italia, che ieri ha completato una favolosa doppietta nella discesa femminile, con il miracoloso argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago. Continuiamo insomma a inseguire la Top Ten del medagliere, ma oggi realisticamente potrebbe essere più dura: tra i nomi più importanti da tenere d’occhio abbiamo certamente quello di Arianna Fontana, che alle 14:18 – se ci arriverà – disputerà la finale dei 1500 metri dello short track.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Risultati diretta classifica: due medaglie Italia!

La sondriese ha già vinto l’oro nei 500: questa distanza triplicata non è nelle sue corde quanto quella di qualche giorno fa, ma forse più dei 1000 e allora qualche possibilità esiste. Così come nello slalom maschile: alle 6:45 scatta la seconda manche, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer – c’è anche Tommaso Sala – ci credono perché sanno di potersi incuneare all’interno di una gerarchia non troppo definita. Possiamo citare, per il medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, lo sci di fondo: nello sprint a squadre maschile Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sanno che realisticamente dovranno correre al massimo per il bronzo (Norvegia e Russia troppo più forti) e al terzo posto potrebbero anche arrivare.

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta risultati, classifica: salto, oro Austria!

LE ALTRE GARE E IL MEDAGLIERE

Proseguendo poi l’analisi del medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022, possiamo parlare del biathlon che alle 8:45 prevede la staffetta femminile 4X6. Diciamo molto francamente che la medaglia non è un’opzione troppo alla portata, dipenderà più che altro da eventuali errori delle nazionali favorite e che almeno sulla carta ci sono superiori; poi vivremo la staffetta maschile dello short track (finale in programma alle 13:44) con una squadra italiana competitiva, forse non in zona medaglia nelle gerarchie della vigilia ma con la possibilità di giocarsela.

Infine, un riassunto sul medagliere delle Olimpiadi Pechino 2022 entrando nella giornata di mercoledì 16 febbraio: con 12 ori la Norvegia ha staccato la concorrenza e si avvia alla vittoria, resiste la Germania che però a questo punto deve recuperare tre medaglie d’oro. Il podio temporaneo è degli Stati Uniti, che precedono Austria, Olanda e Cina che hanno gli stessi ori (6) ma differenze in termini di argenti e bronzo, che naturalmente definiscono la classifica. L’Italia resta undicesima, alle spalle della Francia: vedremo se oggi la nostra nazionale riuscirà a migliorare la propria situazione.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022

1. Norvegia 12-7-7

2. Germania 9-6-3

3. Stati Uniti 7-6-4

4. Austria 6-6-4

5. Olanda 6-4-3

6. Cina 6-4-2

7. Svezia 5-3-3

8. Svizzera 5-0-5

9. ROC 4-7-9

10. Francia 3-7-2

11. ITALIA 2-6-5



