Medagliere olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e ori, oggi i primi titoli per l’Italia? (sabato 24 luglio)

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI I PRIMI TITOLI!

Finalmente sabato 24 luglio è il giorno in cui il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 assegnerà i primi titoli: canottaggio, sollevamento pesi e scherma sono tra le gare più attese a Tokyo e in generale in Giappone (naturalmente non si gareggia solo nella capitale) e allora l’occasione è utile per andare a ricordare come erano andate le cose cinque anni fa, nell’ultima edizione dei Giochi che si era tenuta a Rio de Janeiro. Per il momento infatti sul medagliere delle Olimpiadi 2020 possiamo fare ben poche considerazioni: le nazionali partecipanti sono ancora a quota 0 e bisognerà aspettare per i primi ori e i podi, dunque nel 2016 gli Stati Uniti avevano dominato in lungo e in largo con la bellezza di 121 medaglie.

Ricordiamo che il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 viene vinto dalla nazione che ha collezionato più ori: gli Usa ne avevano colti 46, ben 19 più della Gran Bretagna che era giunta seconda, anche se come totale di medaglie (70 contro 67) aveva fatto meglio la Cina, che però aveva ottenuto un oro in meno. Appena giù dal podio la Russia, seguita da Germania, Giappone, Francia e Corea del Sud; l’Italia aveva chiuso al nono posto con 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi per un totale di 28 medaglie. Un miglioramento rispetto a Londra: esattamente le stesse medaglie e lo stesso numero di ori, ma tre argenti in più. Le speranze dunque sono quelle di attestarsi su quelle cifre.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SPERANZE DELL’ITALIA

Osservando e provando ad anticipare il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, bisogna dire che qui a Tokyo le nazioni che si giocheranno la vittoria dei Giochi sono sempre le stesse: è praticamente impossibile sopravanzare colossi come Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Russia che hanno troppi atleti competitivi per il podio e soprattutto in alcune discipline sono dominanti (si pensi al nuoto sincronizzato per la Russia, o ai tuffi per la Cina) riuscendo a giocarsi le medaglie anche in scherma o altri sport in cui l’Italia ha sempre fatto benissimo. Le nostre speranze sono riposte nei soliti: rispetto a Rio de Janeiro, la nostra rappresentativa può schierare Gianmarco Tamberi – che nel 2016 aveva saltato le Olimpiadi per un infortunio – e le nazionali di basket e softball, anche se va detto che qui il compito sarà molto ostico.

Il volley può regalarci come sempre grandi soddisfazioni per il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, ci aspettiamo molto da scherma e magari anche nuoto oltre agli sport in cui abbiamo sempre fatto ampiamente il nostro (dal tiro con l’arco alle specialità di bersaglio, sia esso pistola o carabina) mentre un discorso a parte va fatto sul tennis: purtroppo Matteo Berrettini ha dovuto dare forfait per un problema muscolare, con lui alle Olimpiadi 2020 (viste anche le assenze di Roger Federer e Rafa Nadal) avremmo certamente avuto molte più speranze ma confidiamo nel giovane Lorenzo Musetti, che ha preso il posto di Jannik Sinner (altro potenziale candidato alle medaglie) e che può farci sognare.



