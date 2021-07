Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica: Italia con possibili podi (mercoledì 28 luglio)

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: ORI, PODI E TITOLI

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di mercoledì 28 luglio: lotta serrata tra Giappone, Stati Uniti e Cina per il primato, gli Usa sono la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto ma, come ormai sappiamo, a vincere i Giochi è la rappresentativa con più ori ed è per questo che le due asiatiche se la possono ampiamente giocare. Risale la corrente anche il Comitato Olimpico Russo, che sarebbe la Russia ma sotto la “bandiera” dell’organo interno al Cio: in particolare questa nazione si è presa la medaglia d’oro nella gara a squadre di ginnastica artistica femminile, che citiamo perché l’Italia ha invece ricevuto una grande delusione mancando il podio per questione di 6 centesimi.

Italia che dal canto suo entra nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, mercoledì 28 luglio, fuori dalla Top 10: le medaglie totali sono 12 ma ancora un solo oro, quello ottenuto da Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Già questa notte potrebbero arrivare le occasioni per aumentare il bottino, magari non con il metallo più prezioso ma andando a rimpinguare il numero totale di medaglie. Staremo dunque a vedere come andranno le gare, già dalle primissime ore di mercoledì (orario di casa nostra ovviamente) saremo impegnati ad aggiornare il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Uno sguardo alla situazione nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 ci dice che l’Italia ha un oro, 5 argenti e 6 bronzi: anche la giornata di martedì è stata fruttuosa, segnata dalla seconda medaglia nel judo e un’altra arrivata dal sollevamento pesi, ma anche il bronzo con cui la squadra femminile della spada ha confermato se stessa e gli ottimi risultati che sappiamo ancora ottenere nella scherma.

Per oggi invece l’Italia guarda in particolar modo all’acqua per incrementare il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: tra le due azzurre impegnate nelle finali, forse quella con maggiori possibilità di medaglia è Simona Quadarella impegnata nei 1500, Federica Pellegrini è entrata nella finale dei 200 stile per il rotto della cuffia ma ha stabilito un record di longevità impressionante, e una campionessa come lei può sempre trovare il guizzo giusto quando conta, regalando di nuovo un sogno a tutti i suoi fan. Poi avremo il canottaggio, il cui programma come sappiamo è stato stravolto a causa degli allarmi per il tifone: l’equipaggio italiano del 4 senza ha conquistato la finale ormai quattro giorni fa e ora è pronto a salire sul podio, migliorando la nostra classifica nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 che tra poco si muoverà ulteriormente, vada come vada…

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 27 LUGLIO 2021

1 Giappone: 10 oro, 3 argento, 5 bronzo (18 totali)

2 Usa: 9 oro, 8 argento, 8 bronzo (25 totali)

3Cina 9 oro, 5 argento, 7 bronzo (21 totali)

4 COR (Comitato olimpico russo): 7 oro, 7 argento, 4 bronzo (18 totali)

5 Gran Bretagna: 4 oro, 5 argento, 4 bronzo (13 totali)

6 Corea del Sud: 3 oro, 2 argento, 4 bronzo (9 totali)

7 Australia: 3 oro, 1 argento, 5 bronzo (9 totali)

8 Canada: 2 oro, 3 argento, 3 bronzo (8 totali)

9 Francia: 2 oro, 2 argento, 3 bronzo (7 totali)

10 Germania: 2 oro, 0 argento, 3 bronzo (5 totali)

…

12. Italia: 1 oro, 5 argento, 6 bronzo (12 totali)

