Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 1 agosto)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di domenica 1 agosto e la notizia è che questi Giochi vedono la Cina in fuga al primo posto, che non sarà dunque facile da acciuffare per gli Stati Uniti, al momento anzi terzi alle spalle anche del Giappone padrone di casa, che sta vivendo Olimpiadi magnifiche almeno per quanto riguarda i risultati sportivi, nonostante l’assenza di spettatori. Gli Usa sono comunque la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto, ma anche questo primato adesso non è più così netto, dal momento che la Cina ha raggiunto gli Stati Uniti a quota 46 medaglie.

Inoltre la classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 (come in ogni edizione dei Giochi) mette al primo posto la rappresentativa con più ori ed è per questo che al momento c’è davanti a tutti la Cina, davanti al Giappone padrone di casa e agli Stati Uniti, con la Russia al quarto posto sotto le insegne del proprio comitato olimpico nazionale. Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 vede la Cina tentare la fuga con 21 ori, 13 argenti e 12 bronzi, 46 medaglie totali e un allungo ora significativo nel confronto con il Giappone, che insegue a quota 17 ori più cinque argenti e otto bronzi al termine di un sabato senza ori per i padroni di casa. Le medaglie giapponesi sono 30, quelle degli Usa 46 ma con “soli” 16 ori più 17 argenti e 13 bronzi gli Stati Uniti devono inseguire. Quarto posto nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 per l’altra tradizionale super-potenza, cioè la Russia, che ha 37 medaglie (terza per numero di podi) ma 11 ori ed è dunque quarta, con anche 15 argenti e 11 bronzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 dominano dunque le solite super potenze anche se con rapporti di forza almeno in parte inediti (il Giappone è più in alto del previsto), mentre non ci sono grandi soddisfazioni per le big dell’Europa occidentale, ad eccezione della Gran Bretagna, al sesto posto con otto ori, nove argenti e undici bronzi, dunque 28 medaglie complessivi, all’inseguimento del quinto posto dell’Australia, che ha 27 medaglie ma ben otto ori più tre argenti e quattordici bronzi. Il discorso relativo all’importanza delle medaglie d’oro nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci porta naturalmente all’Italia, che sta vivendo Giochi eccezionali a livello di medaglie vinte che sono addirittura già 24, sempre più vicini alla quota toccata a Pechino (27) e poi a Londra e Rio, 28 a testa. Essere a 24 con nemmeno metà delle finali finora disputate è straordinario, purtroppo però gli ori sono appena due – Vito Dell’Aquila nel taekwondo e il due di coppia pesi leggeri femminile del canottaggio con Valentina Rodini e Federica Cesarini – e di conseguenza formalmente il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci inchioda a un sedicesimo posto che non meriteremmo visto che siamo settimi per numero di medaglie. Il sabato ha portato un argento con Mauro Nespoli nel tiro con l’arco e tre bronzi con Simona Quadarella negli 800 sl, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi e Irma Testa nella boxe, ma servono gli ori per provare ad inseguire almeno Francia, Olanda e Germania, che sarebbero alla nostra portata dato che hanno raccolto meno medaglie (al massimo 19 la Francia) ma sono a quattro ori oppure tre – dato deludente per una Germania con 17 podi complessivi.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 31 LUGLIO 2021

1 Cina: 21 oro, 13 argento, 12 bronzo (46 totali)

2 Giappone: 17 oro, 5 argento, 8 bronzo (30 totali)

3 Usa: 16 oro, 17 argento, 13 bronzo (46 totali)

4 COR (Comitato Olimpico Russo): 11 oro, 15 argento, 11 bronzo (37 totali)

5 Australia: 10 oro, 3 argento, 14 bronzo (27 totali)

6 Gran Bretagna: 8 oro, 9 argento, 11 bronzo (28 totali)

7 Corea del Sud: 5 oro, 4 argento, 7 bronzo (16 totali)

8 Francia: 4 oro, 9 argento, 6 bronzo (19 totali)

9 Olanda: 4 oro, 7 argento, 5 bronzo (16 totali)

10 Nuova Zelanda: 4 oro, 3 argento, 3 bronzo (10 totali)

…

16 Italia: 2 oro, 8 argento, 14 bronzo (24 totali)



