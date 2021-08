Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 3 agosto)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di martedì 3 agosto con la Cina in fuga al primo posto e gli Stati Uniti all’inseguimento al secondo posto, avendo staccato in maniera probabilmente ormai definitiva il Giappone, che anzi deve pensare a difendere un terzo posto che sarebbe comunque straordinario. Gli Usa sono comunque la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto, ma questo primato non basta per primeggiare nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 che (come in ogni edizione dei Giochi) mette al primo posto la rappresentativa con più ori. Per questo al momento c’è davanti a tutti la Cina, davanti agli Stati Uniti e al Giappone padrone di casa, con la Russia al quinto posto sotto le insegne del proprio comitato olimpico nazionale alle spalle anche dell’eccellente Australia. Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 vede la Cina tentare la fuga con 29 ori, 17 argenti e 16 bronzi, 62 medaglie totali e un allungo significativo nel confronto con gli Usa, che hanno in totale due medaglie in più (64) ma ben sette ori in meno, un gap che non sarà facile da colmare. Per gli Stati Uniti infatti ci sono “soli” (si fa per dire) 22 ori più 25 argenti e 17 bronzi.\ Il Giappone sta rallentando ormai da qualche giorno, ma 17 ori, 6 argenti e 10 bronzi sono comunque un bottino fantastico, così come quello dell’Australia che è quarta con 14 ori, 4 argenti e 15 bronzi. Quinto posto nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 per l’altra tradizionale super-potenza, cioè la Russia, che ha 37 medaglie (terza per numero di podi davanti sia al Giappone sia all’Australia) ma “soli” 12 ori ed è dunque quinta, con anche 21 argenti e 17 bronzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 dominano dunque le solite super potenze anche se con rapporti di forza almeno in parte inediti (il Giappone e l’Australia sono più in alto del previsto), mentre non ci sono grandi soddisfazioni per le big dell’Europa occidentale, ad eccezione della Gran Bretagna, al sesto posto con undici ori, dodici argenti e altrettanti bronzi, dunque 35 medaglie complessive, addirittura quarto posto per numero di podi. Soffre un po’ l’Europa continentale: la Francia è risalita al settimo posto, ma con sei ori è lontanissima dagli 11 della Gran Bretagna e guida il terzetto con Germania e Corea del Sud, tutte a quota sei ori ma con meno argenti. I tedeschi stanno cercando di risalire ma l’ottavo posto è deludente per loro, chiude poi la top 10 del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 l’Olanda, che ha cinque ori e per questo motivo precede l’Italia, undicesima con quattro ori tra cui la perla del trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri. L’Italia sta vivendo Giochi eccezionali a livello di medaglie vinte, che sono addirittura già 28 come nel totale di Londra e Rio, anzi possiamo dire 29 dato che è già certa quella dei Nacra 17 di vela, di cui va “solo” definito il colore. La medaglia numero 28 è stata quella d’argento vinta ieri da Vanessa Ferrari nel corpo libero della ginnastica femminile, la prima per le ginnaste azzurre dai lontanissimi tempi di Amsterdam 1928: il nostro totale è di quattro ori, nove argenti e quindici bronzi.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 2 AGOSTO 2021

1 Cina: 29 oro, 17 argento, 16 bronzo (62 totali)

2 Usa: 22 oro, 25 argento, 17 bronzo (64 totali)

3 Giappone: 17 oro, 6 argento, 10 bronzo (33 totali)

4 Australia: 14 oro, 4 argento, 15 bronzo (33 totali)

5 COR (Comitato Olimpico Russo): 12 oro, 21 argento, 17 bronzo (50 totali)

6 Gran Bretagna: 11 oro, 12 argento, 12 bronzo (35 totali)

7 Francia: 6 oro, 10 argento, 7 bronzo (23 totali)

8 Germania: 6 oro, 6 argento, 11 bronzo (23 totali)

9 Corea del Sud: 6 oro, 4 argento, 9 bronzo (19 totali)

10 Olanda: 5 oro, 7 argento, 6 bronzo (18 totali)

11 Italia: 4 oro, 9 argento, 15 bronzo (28 totali)

