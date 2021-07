Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 31 luglio)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di sabato 31 luglio e la notizia è che questi giochi sono molto “orientali”, con la Cina e i padroni di casa del Giappone che occupano i primi due posti mentre gli Stati Uniti si devono accontentare del terzo posto al termine di un venerdì nel quale clamorosamente gli Usa non hanno vinto nemmeno un oro, fatto rarissimo da sempre per gli americani alle Olimpiadi. Gli Usa sono comunque la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto ma la classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 (come in ogni edizione dei Giochi) mette al primo posto la rappresentativa con più ori ed è per questo che al momento c’è davanti a tutti la Cina, davanti al Giappone padrone di casa e agli Stati Uniti, nonostante a livello di medaglie complessive l’ordine veda gli Usa davanti a Cina e Russia, con i nipponici che sono alle spalle dunque anche del cosiddetto ROC, cioè il Comitato Olimpico Russo, che sarebbe la Russia ma sotto la “bandiera” dell’organo interno al Cio per le note vicende doping degli scorsi anni. Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 vede la Cina tentare la fuga con 19 ori, 10 argenti e 11 bronzi, 40 medaglie totali e un allungo ora significativo nel confronto con il Giappone, che insegue a quota 17 ori più quattro argenti e sette bronzi. Le medaglie giapponesi sono 28, quelle degli Usa 41 ma con “soli” 14 ori più 16 argenti e 11 bronzi gli Stati Uniti devono inseguire. Quarto posto nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 per l’altra tradizionale super-potenza, cioè la Russia, ha 34 medaglie (terza per numero di podi) ma 10 ori ed è dunque quarta, con anche 14 argenti e 10 bronzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 dominano dunque le solite super potenze, mentre non ci sono grandi soddisfazioni per le big dell’Europa occidentale, ad eccezione della Gran Bretagna, al sesto posto con sei ori, nove argenti e altrettanti bronzi, dunque 24 medaglie complessivi e sei titoli olimpici, all’inseguimento del quinto posto dell’Australia, che ha “solo” 22 medaglie ma ben nove ori più due argenti e undici bronzi. Il discorso relativo all’importanza delle medaglie d’oro nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci porta naturalmente all’Italia, che sta vivendo Giochi eccezionali a livello di medaglie vinte – sono 20, anzi 21 se contassimo già quella certa di Irma Testa nella boxe – ma solo due ori, quello ottenuto da Vito Dell’Aquila nel taekwondo sabato e quello di Valentina Rodini e Federica Cesarini nel 2 di coppia pesi leggeri femminili del canottaggio disputato giovedì, che impreziosiscono un bottino complessivo di lusso, con sette argenti e undici bronzi, l’ultimo dei quali è arrivato ieri con Lucilla Boari nel tiro con l’arco femminile. Staremo a vedere come andranno le gare oggi, già dalle primissime ore italiane del sabato saremo impegnati ad aggiornare il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, che ci vede attualmente al quindicesimo posto, ma al settimo per numero di medaglie, perché per podi superiamo anche nazioni che nel medagliere di queste Olimpiadi Tokyo 2020 ci superano ampiamente, come Corea del Sud, Olanda, Francia e Germania. Urge conquistare qualche oro per raddrizzare la classifica, mentre in termini di medaglie complessive possiamo cominciare a sperare davvero in grande.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 30 LUGLIO 2021

1 Cina: 19 oro, 10 argento, 11 bronzo (40 totali)

2 Giappone: 17 oro, 4 argento, 7 bronzo (28 totali)

3 Usa: 14 oro, 16 argento, 11 bronzo (41 totali)

4 COR (Comitato Olimpico Russo): 10 oro, 14 argento, 10 bronzo (34 totali)

5 Australia: 9 oro, 2 argento, 11 bronzo (22 totali)

6 Gran Bretagna: 6 oro, 9 argento, 9 bronzo (24 totali)

7 Corea del Sud: 5 oro, 4 argento, 6 bronzo (15 totali)

8 Olanda: 3 oro, 7 argento, 5 bronzo (15 totali)

9 Francia: 3 oro, 5 argento, 5 bronzo (13 totali)

10 Germania: 3 oro, 4 argento, 9 bronzo (16 totali)

…

15 Italia: 2 oro, 7 argento, 11 bronzo (20 totali)

