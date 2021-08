Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica, oggi 4 agosto 2021

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: CINA LEADER MA…

Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 entra nella giornata di mercoledì 4 agosto 2021 con la Cina ancora leader della classifica con ben 69 medaglie di cui 32 d’oro. La selezione asiatica è dunque ancora saldamente in vetta, anche grazie agli ottimi risultati nella giornata di ieri, tra ginnastica artistica, canoa e tuffi (dove hanno trovato spesso anche doppiette a podio): alle sue spalle, alla vigilia di una nuova giornata a cinque cerchi gli Stati Uniti, con 72 medaglie (e dunque prima nazionale per numero), di cui pure “solo” 24 son fatte del metallo più prezioso. A chiudere il podio i padroni di casa del Giappone, terzo nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con 36 medaglie di cui 19 d’oro, mentre tocca a Australia e Russia completare i primi cinque piazzamenti, con gli Aussie a quota 33 medaglie e 14 titoli e la selezione russa sotto la bandiera del Cio a quota 52 punti, con 13 medaglie d’oro. Nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 pure nella classifica vi è posto entro i primi dieci piazzamenti per la Gran Bretagna, che ha ben figurato nell’atletica leggera, come pure per Germania e Francia, con Olanda a chiudere il primo contingente europeo: solo decima la Corea del Sud, che ha perso parecchio terreno in lista e ora registra 19 medaglie, di cui solo sei del metallo più prezioso.

OLIMPIADI TOKYO 2020/ Barshim e Tamberi, l’oro è (anche) un dono dell’altro

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA 12^ CON 29 MEDAGLIE

Esaminando dunque il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vediamo che a dominare ancora una volta solo le solite super potenze, anche se con rapporti di forza non usuali anche se non imprevisti (come è il caso del Giappone, che rimane comunque padrone di casa, con atleti qualificati in ogni sport). Pure ben vediamo entro la top ten un buon numero di stati europei, dove sia pure a fasi alterne in questa edizione dei giochi nipponici ha trovato spazio anche l’Italia. Il tricolore, dopo l’oro vinto nella vela solo ieri mattina, pure registra ora la dodicesima posizione nella lista generale, ma con 29 medaglie e dunque cinque d’oro, 9 di argento e 15 di bronzo: davvero un bottino da record per la nostra selezione azzurra, che pure per numero di podi sarebbe già ottava nella classifica delle medaglie a cinque cerchi. Da aggiungere poi che per l’Italia le medaglie potrebbero non essere finite qui: anzi già oggi il triplice salirà di nuovo sul podio, per un oro o un argento nel ciclismo su pista e chissà che nuove emozioni arrivino dall’atletica, dopo le imprese di Jacobs e Tamberi!. Ci attende sicuramente un’altro giornata esaltante alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Rachele Bruni, diretta 10 km nuoto fondo Olimpiadi 2020/ Oro alla brasiliana Cunha!

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 4 AGOSTO 2021

1 Cina: 32 oro, 21 argento, 16 bronzo (69 totali)

2 Usa: 24 oro, 27 argento, 21 bronzo (72 totali)

3 Giappone: 19 oro, 6 argento, 11 bronzo (36 totali)

4 Australia: 14 oro, 4 argento, 15 bronzo (33 totali)

5 COR (Comitato Olimpico Russo): 13 oro, 21 argento, 18 bronzo (52 totali)

6 Gran Bretagna: 13 oro, 17 argento, 13 bronzo (43 totali)

7 Germania: 8 oro, 8 argento, 14 bronzo (30 totali)

8 Francia: 6 oro, 10 argento, 8 bronzo (24 totali)

9 Paesi Bassi: 6 oro, 7 argento, 7 bronzo (20 totali)

10 Corea del Sud: 6 oro, 4 argento, 9 bronzo (19 totali)

..

12 Italia: 5 oro, 9 argento, 15 bronzo (29 totali)

LEGGI ANCHE:

Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Sabbatini per i 1500m!

© RIPRODUZIONE RISERVATA