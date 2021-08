Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e classifica (oggi 8 agosto)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 sarà completo e definitivo fra poche ore: siamo giunti a domenica 8 agosto, ultimo giorno di questi Giochi e la lotta per il primo posto è davvero avvincente tra la Cina e gli Stati Uniti. Facciamo allora subito il punto della situazione ai vertici del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020: la Cina ormai da molti giorni è al comando, almeno per quanto riguarda il numero degli ori, perché invece possiamo già dare per assodato il netto dominio degli Usa per quanto riguarda il numero delle medaglie complessive. Nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 (come in ogni edizione dei Giochi) al primo posto c’è la rappresentativa con più ori. Per questo al momento c’è davanti a tutti la Cina, che si gode il comando nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 con 38 ori, 31 argenti e 18 bronzi, 87 medaglie totali e un margine da difendere nel confronto con gli Usa, che hanno in totale ben 21 medaglie in più (addirittura 108) ma due ori in meno. Per gli Stati Uniti infatti ci sono 36 ori, che richiederanno un ultimo sforzo per un sorpasso sul traguardo; ecco poi ben 39 argenti e 33 bronzi, di conseguenza a parità di ori sicuramente gli Usa sarebbero rimi, ma devono colmare questo gap. Il Giappone con 27 ori, 12 argenti e 17 bronzi è splendido terzo con un bottino fantastico in casa, ma senza spettatori, mentre al quarto posto è salita la Russia, sotto l’acronimo del suo comitato olimpico nazionale. Le medaglie della Russia sono ben 69 (più del Giappone), ma con “soli” 20 ori più 26 argenti e 23 bronzi la caccia al terzo posto è ormai impossibile. Ottimo quinto posto per la Gran Bretagna con 20 ori, 21 argenti e 22 bronzi, dunque è apertissima la lotta con la Russia per il quarto posto e per essere leader in Europa. Chiude l’elenco delle super-potenze l’Australia, sesta nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 con 17 ori, 7 argenti e 22 bronzi.

DIRETTA MARATONA MASCHILE OLIMPIADI 2020/ Video: Kipchoge ha vinto la medaglia d'oro!

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 abbiamo dunque rapporti di forza almeno in parte inediti tra le grandi potenze (il Giappone terzo mancava da oltre mezzo secolo), mentre dal settimo al decimo posto c’è una lotta incredibile tra quattro nazioni dell’Europa occidentale continentale – cioè Germania, Olanda, Italia e Francia. Tedeschi, olandesi e azzurri hanno 10 ori a testa; non è tutto, Germania e Olanda hanno anche 11 argenti a testa e per questo sono di un soffio davanti all’Italia che ha 10 secondi posti; in compenso, grazie a ben 19 bronzi abbiamo noi più medaglie, cioè 39 contro le 37 della Germania (16 bronzi) e le 33 dell’Olanda (12 terzi posti). In un soffio si può dunque passare dal settimo al nono posto, senza dimenticare che c’è in agguato la Francia, che con 9 ori più 12 argenti e 11 bronzi è comunque in scia. Di fatto possiamo parlare di rendimenti quasi identici per Germania, Olanda, Italia e Francia, il che è una nota di merito per gli olandesi (che hanno naturalmente la popolazione nettamente inferiore) e non può soddisfare la Germania, abituata in passato ad avere il ruolo almeno della Gran Bretagna, se non anche di più – anche se la DDR aveva ombre ben note… Che sia settima, ottava, nona o decima, l’Italia in ogni caso si gode un’ottima edizione, con 10 ori, altrettanti argenti e 19 bronzi nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020. La tripletta di ori di venerdì, grazie ai successi di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile, di Luigi Busà nel kumite -75 kg maschile del karate e soprattutto il leggendario trionfo della staffetta 4×100 metri maschile con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, ha ceduto il passo a un sabato più tranquillo, nobilitato dal bronzo di Abraham Conyedo Ruano nella lotta libera maschile, categoria 97 kg.

Diretta finale ginnastica ritmica a squadre Olimpiadi 2020/ Ecco le Farfalle Azzurre!

LE POSSIBILI ULTIME MEDAGLIE PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI 2020

Alle Olimpiadi Tokyo 2020 quali ambizioni avremo oggi per le medaglie degli italiani? Parliamo della giornata di domenica 8 agosto 2021 e c’è da ricordare che abbiamo ancora belle carte da giocare, su tutte le Farfalle Azzurre nella finale della ginnastica ritmica a squadre. Inoltre, gareggerà Elisa Balsamo nell’Omnium di ciclismo su pista femminile e naturalmente ci sarà la maratona maschile, ultimo atto dell’atletica con tre azzurri in gara, tra cui il più quotato potrebbe essere Eyob Faniel. Ne vedremo delle belle anche nell’ultimo giorno dalle Olimpiadi Tokyo 2020 in tv…

Diretta Brasile Usa finale volley donne Olimpiadi/ Streaming video e risultato live

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 7 AGOSTO 2021

1 Cina: 38 oro, 31 argento, 18 bronzo (87 totali)

2 Usa: 36 oro, 39 argento, 33 bronzo (108 totali)

3 Giappone: 27 oro, 12 argento, 17 bronzo (56 totali)

4 COR (Comitato Olimpico Russo): 20 oro, 26 argento, 23 bronzo (69 totali)

5 Gran Bretagna: 20 oro, 21 argento, 22 bronzo (63 totali)

6 Australia: 17 oro, 7 argento, 22 bronzo (46 totali)

7 Germania: 10 oro, 11 argento, 16 bronzo (37 totali)

8 Olanda: 10 oro, 11 argento, 12 bronzo (33 totali)

9 Italia: 10 oro, 10 argento, 19 bronzo (39 totali)

10 Francia: 9 oro, 12 argento, 11 bronzo (32 totali)

OLIMPIADI TOKYO 2020: IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA

10 ori (Vito Dell’Aquila, doppio pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Nacra 17 vela, inseguimento a squadre maschile ciclismo su pista, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Luigi Busà, 4×100 m U)

10 argenti (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri 800 sl, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari, Manfredi Rizza)

19 bronzi (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza maschile canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 mista U, Gregorio Paltrinieri fondo, Elia Viviani, Viviana Bottaro, Abraham Conyedo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA