Medagliere Paralimpiadi 2022/ Risultati classifica diretta (lunedì 7 marzo)

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022: LUNEDÌ 7 MARZO

Il medagliere delle Paralimpiadi Pechino 2022 riparte da lunedì 7 marzo: ai Giochi invernali si apre la prima settimana completa dell’edizione, con il curling in carrozzella che ci farà compagnia come primo evento della notte italiana visto che alle ore 2:35 scatterà la sessione con le sue varie gare. Alle ore 3:00 appuntamento con lo sci di fondo, avremo la 20 km standing e vision impaired. Questi due eventi non avranno l’Italia ai nastri di partenza, ma alle ore 4:30 gli occhi saranno puntati sul parasnowboard.

Ci sono infatti le finali cui si sono qualificati Jacopo Lucchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro, la specialità è quella del cross con la possibilità soprattutto per Luchini di prendersi una medaglia. Proseguendo nel programma delle Paralimpiadi Pechino 2022, ecco poi altre partite di curling; alle ore 7:35 e alle ore 12:35 avremo altre due sessioni, mentre alle ore 5:15 ci sarà un’altra gara dello sci di fondo che sarà la 15 km femminile. Sarà dunque interessante scoprire come andranno le cose nella giornata odierna, e ovviamente come cambierà il medagliere delle Paralimpiadi Pechino 2022…

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022: LA SITUAZIONE

Al momento la situazione nel medagliere delle Paralimpiadi Pechino 2022 ci dice che la Cina è al comando e rischia di fare il vuoto: la nazione padrona di casa infatti ha 6 medaglie d’oro che la spingono al primo posto davanti all’Ucraina, ma anche come numero di medaglie complessivo (comunque non indicativo per stilare la classifica) siamo a 16 contro le 7 dell’Ucraina, i cui atleti stanno ovviamente gareggiando con il cuore pesante per quanto sta succedendo in patria. In terza posizione il Giappone, poi altre nazioni che hanno ottenuto medaglie d’oro (una a testa) sono Austria, Canada, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

L’Italia nel medagliere delle Paralimpiadi Pechino 2022 occupa la tredicesima posizione, per la nostra spedizione solo un argento che è quello che Giacomo Bertagnolli ha conquistato domenica nello sci alpino. Per il momento bottino particolarmente magro, ma non sono state assegnate troppe medaglie in termini generali e dunque la speranza è quella di migliorare nei prossimi giorni, magari già a cominciare da questo lunedì 7 marzo…

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022

1. Cina 6-4-6

2. Ucraina 3-3-1

3. Giappone 2-0-2

4. Slovacchia 2-0-0

5. Austria 1-2-1

6. Canada 1-1-4

7. Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti 1-1-1

8. Italia 0-1-0

