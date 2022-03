Medagliere Paralimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 5 marzo

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022: OGGI SI ASSEGNANO ORI!

Ieri abbiamo vissuto la cerimonia inaugurale, da oggi si entra nel vivo delle Paralimpiadi Pechino 2022 con la diretta delle prime gare che assegneranno titoli e inizieranno dunque a comporre pure il medagliere dei Giochi paralimpici invernali che seguono naturalmente le Olimpiadi del mese scorso e si disputano per la prima volta in Cina, su piste e impianti quasi sempre sconosciuti per la quasi totalità degli atleti in gara, anche se abbiamo appunto imparato a conoscerli in occasione dei Giochi a cinque cerchi, dato che naturalmente le località saranno le stesse, a Pechino e in montagna.

Finora si è parlato più dei problemi legati al Covid e soprattutto delle tristemente note vicende che hanno portato infine all’esclusione totale degli atleti di Russia e Bielorussia, una decisione che naturalmente mette amarezza perché ne pagano il prezzo gli incolpevoli atleti che si sono preparati a lungo per i Giochi paralimpici, adesso però è giusto dare il doveroso spazio ai protagonisti delle Paralimpiadi Pechino 2022, cioè gli atleti che ci regaleranno in diretta emozioni e inizieranno a comporre il medagliere.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI PECHINO 2022, DIRETTA RISULTATI: LE FINALI DI OGGI

Possiamo allora dire che saranno ben dodici i titoli in palio già oggi e che andranno a muovere il medagliere delle Paralimpiadi di Pechino 2022, il cui programma è d’altronde ben più breve rispetto alle Olimpiadi (esattamente una settimana in meno). Purtroppo dobbiamo annotare che gli orari saranno sfavorevoli. Sei finali saranno in programma per lo sci alpino a partire dalle ore 3.00 della notte italiana: saranno tutte discese libere, nelle categorie ipovedenti, seduti e in piedi sia in campo femminile sia in campo maschile. Le discese a Yanqing saranno una dietro l’altra, alla fine di una categoria comincerà la gara di quella successiva – prima le tre femminili, poi quelle maschili.

Gli altri sei titoli da assegnare saranno nel biathlon, anche in questo caso in un solo tipo di gara (la sprint), nelle tre categorie ipovedenti, seduti e in piedi sia in campo femminile sia in campo maschile. Qui la prima gara sarà alle ore 3.00 la sprint femminile seduti, si concluderà alle ore 7.35 con la sprint maschile ipovedenti. Da notare che a Pechino cominceranno invece i due tornei di hockey ghiaccio e curling, che però naturalmente sono alla prima fase a gironi, con Italia Repubblica Ceca del girone B di hockey ghiaccio che sarà per noi il match di spicco.



