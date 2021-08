Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Italia a medaglia? Classifica e risultati del 25 agosto 2021

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: ATTESA PER BEBE VIO, MORLACCHI E BARLAAM

Dopo la cerimonia di apertura, si accenderanno ufficialmente soltanto oggi le Paralimpiadi di Tokyo 2020: da questo mercoledì 25 agosto fino al prossimo 5 settembre, ci farà compagnia la 16^ edizione dei giochi paralimpici e pure già oggi pure comincerà a riempirsi il medagliere a cinque cerchi. Fin dalle prime ore del mattino infatti saranno tante le gare che ci attenderanno e tanti i big, anche italiani che saranno chiamati in causa: e chissà che pure già oggi possa arrivare anche la prima medaglia per il tricolore. L’attesa è grande intorno ai nostri azzurri: con 113 atleti, è la selezione italiana più numerosa di sempre e pure contiamo 63 donne e 52 uomini, impegnata in ben 15 discipline.

Di questi pure moltissimi hanno ottime chance di medaglia e davvero per il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 l’Italia si annuncia tra le prime protagoniste. Vedremo però che accadrà nella capitale nipponica: nel frattempo andiamo a ricordare quale sarà il programma delle gare di oggi 25 agosto 2021, day1 alle Paralimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DELLE GARE E GLI ITALIANI

Come era successo per le Olimpiadi, anche per le Paralimpiadi Tokyo 2020 il programma è fittissimo di gare (che saranno disputate in assenza di pubblico) e pure si comincerà molto presto, complice il fuso orario: le prime competizioni anzi cominceranno alle ore 2.00 del mattino italiano. Saremo dunque costretti a una vera e propria levataccia per seguire le prime batterie del nuoto, le cui finali saranno attese dopo le 10.00 italiane, dove pure saranno subito protagonisti Barlaam e il portabandiera dell’Italia Morlacchi. Alla medesima ora avremo anche le prime gare del tennistavolo , con ben sei italiani in gara, e del basket in carrozzina dove però non vi sarà l’Italia, come anche il Goal ball.

Dalle ore 2.00 pure si accenderanno i primi turno della scherma con le gare individuali della sciabola, dove è attesa per Bebe Vio, al debutto con una nuova arma. Proseguendo nel programma delle Paralimpiadi 2020, vediamo che dalle ore 3.00 saranno di scena le prove dell’inseguimento individuale del ciclismo su pista, mentre come già accennato dalle ore 12.00 italiane cominceranno le finali del nuoto dove l’Italia dovrebbe fare la parte del leone, visto il gran stato di forma della squadra azzurra (agli ultimi Europei gli azzurri hanno messo assieme ben 80 medaglie): di fila le ultime gare della scherma, valide per un titolo a cinque cerchi e il riconoscimento nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 e degli sport di squadra, dove pure non vi sarà il tricolore. Sulla carta dunque si annuncia una giornata bollente per l’Italia e in generale e per i giochi paralimpici 2020: si fa dunque subito sul serio!



