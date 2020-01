MEDIA/ Quei nuovi giornalisti 5.0 (iscritti all’Ordine degli Ingegneri)

Sono a malapena entrate in pausa festiva le polemiche sul pacchetto editoria inserito in manovra: quelle accese, in particolare, dalla riapertura degli aiuti pubblici ai prepensionamenti dei giornalisti. Il piano prevede l’uscita agevolata di due senior a fronte dell’assunzione di uno junior: ma per la prima volta i “nuovi giornalisti” potranno essere chiamati dal mercato delle nuove competenze digitali, al di fuori dei percorsi tradizionalmente fissati attorno alla centralità dell’Ordine professionale. Nessuna sorpresa che quest’ultimo abbia reagito violentemente a un’opzione fortemente voluta da M5s, che pure nel Conte-2 ha perduto la delega all’Editoria a palazzo Chigi.

Il Presidente Carlo Verna, che ha presieduto la conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte, ha annunciato l’impugnazione di un provvedimento giudicato “illegittimo”. Verna ha ringraziato il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella (il dem succeduto al pentastellato Vito Crimi), per le prime linee di un piano “Editoria 5.0” che ha anzitutto ripristinato gli aiuti pubblici mirati per Radio Radicale, Avvenire e decine di altre testate (non però per Il Foglio). Tuttavia il numero uno dell’Ordine ha richiamato la difficile situazione dell’Inpgi: l’ente previdenziale di categoria verrebbe ulteriormente indebolito da nuovi prepensionamenti a fronte dell’ingresso nelle redazioni di figure di cui non è al momento chiara la posizione contributiva.

Lo scorso 28 dicembre Conte ha replicato riaffermando l’attenzione attiva del Governo per la crisi dell’Inpgi (il commissariamento è stato rinviato a metà 2020 in attesa di un nuovo piano di riassetto interno), ma ha ribadito che lo sviluppo dell’editoria giornalistica dev’essere “in sintonia con il mercato”. E il mercato sembra in piena attività se fra Natale e Capodanno un grande editore come Rcs MediaGroup si è affacciato su LinkedIn con una richiesta molto significativa di profili professionali.

Scrive il post, molto dettagliato come tutti quelli che compaiono su LinkedIn: “Nell’ambito di un importante programma di potenziamento dell’area digitale, Rcs MediaGroup, uno dei principali gruppi editoriali multimediali, ricerca dei Project Manager. I candidati saranno inseriti all’interno dell’area di sviluppo digitale della funzione Information Technology con la responsabilità di garantire i requisiti funzionali, i tempi e il budget definiti nella fase di ideazione dei prodotti del Gruppo”. Fra le attività e le responsabilità principali che saranno proprie dei nuovi manager è possibile leggere: “il governo dello sviluppo dei progetti partecipando attivamente alla fase di disegno del prodotto, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità concordati e garantendo il raggiungimento della soddisfazione del cliente interno e di tutti gli stakeholder coinvolti”. Oppure: “Il coordinamento delle relazioni interne con il Demand e i Product Manager, coinvolgere e guidare tutti gli attori coinvolti nel progetto”. O ancora: “Definire, con il project sponsor, il product owner e gli altri stakeholder, del piano puntuale di progetto con indicazione degli obiettivi, ambito, perimetro, deliverable e loro date di rilascio”.

La collocazione dei nuovi project manager di Rcs sembra al di fuori dei perimetri redazionali, ma quando un editore parla di digital product è sempre più difficile capire quali confini stabilisca fra ciò che è “giornalismo” e ciò che non lo è sul mercato: da anni in allontanamento veloce e radicale dal principio in base al quale è giornalismo tutto e solo quello prodotto da iscritti all’Ordine dei giornalisti. È invece puntuale, nel post Rcs, l’identikit di background de candidati: laureati in discipline tecniche, ingegneristiche o Laurea in Ingegneria Gestionale, con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo in ambito digitale e inglese fluente (oltre, naturalmente alla consuete “forti capacità comunicative, di leadership, di mediazione e di innovazione” e all'”esperienza in ambienti lavorativi dinamici, caratterizzati da prodotti digitali ad alto contenuto tecnologico”).

Sapremo solo col tempo se i project manager cercati dall’editore del Corriere della Sera si troveranno a operare come new digital journalist, assunti (anche) per sostituire old journalist prepensionati. Invece sappiamo già che, nel caso, saranno probabilmente già iscritti all’Ordine degli Ingegneri. Naturalmente è una pre-constatazione, non un pre-giudizio. Né potrebbe essere diversamente su un giornale nativo digitale come IlSussidiario.net.



© RIPRODUZIONE RISERVATA