Mediaset, con il ritorno in tv di Amici e del Grande Fratello, cambia il palinsesto per mandare in onda i daytime dei due programmi.

Domenica 29 settembre 2025, alle 14 su canale 5, torna l’appuntamento con Amici che dà il via ad una nuova edizione con la formazione della classe. Lunedì 29 settembre, invece, in prima serata, sempre su canale 5, sarà riaperta nuovamente la casa del Grande Fratello per la prima edizione targata Simona Ventura. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, il pubblico potrà seguire il Grande Fratello in diretta h24 ma anche con le varie fasce del dautime che saranno trasmesse nel corso della giornata.

Anche Amici, naturalmente, avrà il proprio daytime, attesissimo dal pubblico per scoprire le varie dinamiche non avendo la diretta h24, ma quando andranno in onda i daytime di Amici e del Grande Fratello? Per fare spazio ad entrami, Mediaset ha cambiato il palinsesto.

Mediaset: quando vanno in onda i daytime di Amici e Grande Fratello

Da lunedì 29 settembre 2025, il pomeriggio di canale 5 sarà pienissimo. Alle 14.45, come sempre, andrà in onda la nuova puntata di Uomini e Donne. Alle 16.05 andrà in onda la soap opera turca La forza di una donna che, però, durerà solo 20 minuti. Alle 16.25, infatti, andrà in onda il daytime di Amici che farà compagnia ai telespettatori fino alle 16.56 quando comincerà Dentro la notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi.

Cambia, così, orario anche il daytime del Grande Fratello che andrà in onda al termine di Dentro la notizia. Cambiano, dunque, orario sia il daytime di Amici che del Grande Fratello che, nei prossimi mesi, potranno cambiare ancora collocazione in base agli ascolti.