Cambio di programmazione sulle reti Mediaset è la fine di una stagione, ecco quando arriva l’ultima puntata di Uomini e Donne

Quando si parla dei programmi di Maria De Filippi, ogni variazione scatena reazioni, ipotesi e una buona dose di malinconia tra i fan più affezionati. Ecco perché il cambio di programmazione previsto per maggio ha già cominciato a far discutere.

La Mediaset, infatti, ha stabilito un vero e proprio cambio di programmazione salutando vecchi programmi ed accogliendone altri. Di seguito tutto quanto devi sapere sul nuovo palinsesto.

Mediaset sconvolge il palinsesto, ecco chi entra e chi esce

Infatti, come da tradizione, con l’arrivo della primavera inoltrata Mediaset saluta i suoi pezzi da novanta del daytime e si prepara alla classica rotazione estiva. Uomini e Donne, il dating show che ogni pomeriggio tiene incollati milioni di telespettatori, andrà in pausa. Un addio momentaneo, certo, ma che ogni anno lascia dietro di sé una scia di nostalgia, soprattutto per chi ha seguito con passione le vicende del Trono Over e del Trono Classico.

Ma il vero colpo di scena riguarda Amici 24, la ventiquattresima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, che quest’anno ha deciso di chiudere col botto. La finalissima del serale, infatti, non andrà in onda il sabato, come accaduto per tutta la stagione, ma sarà spostata alla domenica sera, 18 maggio su Canale 5.

Una mossa insolita, che rompe la consuetudine e accende immediatamente la curiosità. Perché cambiare giorno proprio per l’ultima puntata? Una scelta strategica, forse per evitare la concorrenza, forse per dare ancora più risalto a un evento attesissimo. Una cosa è certa: la domenica sera, stavolta, sarà tutta per loro.

E mentre Maria De Filippi saluta temporaneamente il suo pubblico, lasciando libero lo spazio che ha dominato per mesi, si fa largo un ritorno molto atteso. Dopo quasi due anni di stop, Caduta Libera torna nel preserale di Canale 5 con il suo conduttore storico, Gerry Scotti. Il quiz che ha fatto la storia della fascia oraria andrà a prendere il posto di Avanti un Altro, portando con sé quel mix di suspense e leggerezza che tanto piace al pubblico.

Senza ombra di dubbio, siamo davanti a una transizione importante. Non è solo questione di calendario: è il segnale di un cambio di fase, dove i grandi nomi si prendono una pausa e lasciano spazio a nuovi ritmi. Un addio temporaneo, certo, ma che ogni anno sa come lasciare il segno. Perché quando Uomini e Donne e Amici vanno in pausa, non si ferma solo un programma, si chiude un piccolo pezzo di quotidianità televisiva che, volenti o nolenti, ci accompagna da mesi.

E allora non resta che segnarsi le date, guardare la finale di Amici con un po’ di emozione in più, e prepararsi a salutare – almeno per ora – la regina indiscussa di Mediaset. Per quanto riguarda Uomini e Donne l’ultima puntata andrà in onda venerdì 30 maggio.