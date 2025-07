L'azienda di Cologno Monzese a quanto pare ha deciso di chiudere il programma condotto da una celebre coppia. Ecco cosa è successo.

Se ne parlava da tempo. I primi rumors risalgono addirittura a dicembre 2024. Mediaset ha deciso di cancellare un format sul quale l’azienda di Cologno Monzese – Pier Silvio Berlusconi in testa – aveva puntato molto. Ma gli ascolti troppo bassi – giudici insindacabili in televisione – alla fine hanno decretato la chiusura del programma.

La celebre coppia di conduttori era riuscita a rialzare gli ascolti nella fascia oraria del programma, portandola a una media del 4,8% di share. Ma non abbastanza per ottenere la riconferma anche nella stagione 2025-2026. Il Biscione non ha rinnovato il programma nella prossima stagione televisiva. Una decisione che era nell’aria dopo gli ascolti non confortanti degli scorsi mesi che avevano spinto a parlare del rischio di cancellazione del format.

Il format cancellato da Mediaset, stop alla celebre coppia di conduttori

Niente da fare per Mattino 4. Mediaset non ha rinnovato per la prossima stagione tv lo spin off di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Non è andato in porto l’esperimento importante nel quale Pier Silvio Berlusconi credeva molto, tanto da spingere Federica Panicucci a dividersi tra i due format. Troppo bassi gli ascolti che già avevano fatto prospettare la cancellazione dopo solo un anno di programmazione.

Adesso è giunto il taglio decisivo al programma. La notizia della cancellazione di Mattino 4 è stata riportata in anteprima da Dagospia. Il programma non apparirebbe nella programmazione autunnale di Rete 4, la rete che tutte le mattine ha ospitato il programma di infotainment incentrato su attualità, costume e cronaca rosa, andato per la prima volta in onda l’11 marzo 2024.

I due conduttori, come si legge, «saranno impegnati su altri fronti» – al momento sconosciuti ad eccezione dell’appuntamento quotidiano di Federica Panicucci con Mattino 5. Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia, fa mostra di grande cautela e non manca di aggiungere che la decisione di tagliare Mattino 4 potrebbe essere soggetta a ulteriori variazioni: «Salvo colpi di scena, perché è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis».

A più riprese negli scorsi mesi si era parlato di una possibile cancellazione del programma. Mediaset poi aveva preferito proseguire con la messa in onda, nella speranza di un maggiore coinvolgimento da parte del pubblico. Anche in occasione dell’ultima puntata, trasmessa lo scorso maggio, i due conduttori avevano salutato il pubblico rimandando l’appuntamento a settembre. «Mattino Quattro va in vacanza oggi, ma vedrete Federica Panicucci a Mattino 5 e io sono impegnato con Francesca Barra con Quattro di sera Weekend», aveva detto Poletti.

Federica Panicucci aveva aggiunto subito dopo: «Con Mattino Quattro torniamo presto». Tutte dichiarazioni che fanno supporre che la scelta definitiva da parte dell’azienda sia arrivata soltanto nell’ultimo periodo. La chiusura di Mattino 4 – se confermata – alleggerirà il carico di impegni di Federica Panicucci che al momento rimane saldamente alla guida di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi. La bionda conduttrice conduce la trasmissione dal 2009, quando subentrò a Barbara D’Urso.