Mediaset, hackerato Instagram di una giornalista/ Riscatto 1000 €, “se non paghi…”

E’ stato hackerato il profilo Instagram di una giornalista Mediaset dopo di che, il criminale della rete che si è introdotto illecitamente sulla pagina social della collega, ha chiesto 1.000 euro per riconsegnare la stessa. «Se vuoi indietro il tuo profilo devi pagare mille euro», questa la minaccia che si legge sul quotidiano Il Messaggero ad una giornalista che vanta su Instagram più di 30mila follower, e che su Facebook ha invece raggiunto il tetto limite.

Un caso che, spiega ancora il quotidiano romano, risale a qualche tempo fa ma che è emerso solo nelle ultime ore, e di cui è stata vittima la giornalista Mediaset attratta dal classico “specchietto per le allodole”. Navigando sul social, infatti, la donna sarebbe stata attirata dalla possibilità di sponsorizzare annunci di lavoro e di business in cambio di un piccolo guadagno; peccato che, una volta cliccato sul link riportato sotto una foto promozionale, sia avvenuto il furto di “identità digitale”. La giornalista, nonostante il suo profilo Instagram avesse subito un’intrusione, non se ne è accorta inizialmente, fino a che non è arrivata appunto una richiesta di riscatto.

HACKERATO PROFILO INSTAGRAM GIORNALISTA MEDIASET: IMMEDIATA LA DENUNCIA

Fortunatamente la vittima non si è fatta intimorire, e non ha ceduto alle richieste di denaro, sporgendo invece immediatamente denuncia. E’ scattata così un’indagine da parte dei carabinieri che attualmente risulta essere ancora in corso. A breve dovrebbero arrivare risultati certi anche perchè, nel corso di questi ultimi due anni e mezzo, la tecnica delle autorità si è affinata di molto, visto che il fenomeno dei “furti social” si è ampliato di molto durante la pandemia.

Il sospetto, scrive ancora Il Messaggero, è che dietro all’estorsione si nasconda un hacker che abbia già rubato altre identità, con diverse quindi potenziali vittime online. Inoltre, i militari vorranno capire se ad essere hackerato sia stato solo il profilo Instagram o anche altre applicazioni, altri social e le email della giornalista Mediaset. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

