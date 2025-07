Mediaset manda via due conduttori molto amati: la decisione della dirigenza del Biscione è inaspettata. Ecco di chi si tratta.

Dopo la Rai e La7 anche Mediaset ha rivelato i palinsesti della prossima stagione televisiva. Il Biscione ha apportato diverse novità alla sua programmazione pur conservando i suoi punti fermi, quelli che gli hanno permesso di ottenere l’attenzione del pubblico e vincere la gara dell’Auditel. Tra questi ci sono tutti i format di Maria De Filippi che conquistano lo share nelle varie fasce di programmazione: d‘Amici la domenica pomeriggio e nel daytime quotidiano a Uomini e Donne, ma anche C’è Posta per te e Tu si que vales.

Si conferma un successo anche Temptation Island, tra i reality vincenti che non soffre le inflessioni degli ascolti. Mediaset ha anche puntato sulle soap turche e spagnole che si rivelano punti fermi della programmazione del Biscione. Tra le novità la possibile l’entrata nella scuderia Mediaset di Alessandro Cattelan, la cui presenza non è programmata nei palinsesti Rai. Il giovane conduttore potrebbe approdare a Italia Uno con un talk in onda in seconda serata.

Ma c’è una novità inattesa che ha allertato l’attenzione dei media. Mediaset avrebbe detto addio a due conduttori consolidati e molto amati dal pubblico: un addio inaspettato che sorprende. Di chi si tratta? Berlusconi e i suo collaboratori hanno confermato la messa in onda di Zelig, come lo scorso anno sono previste tre prime serate dove presenzieranno comici consolidati, ma anche volti emergenti. A cambiare la conduzione: ecco chi traghetterà il noto show.

Zelig confermato, ecco chi lo condurrà

A quanto pare Zelig non sarà condotto da Claudio Bisio e dalla sua storica compagna Vanessa Incontrada. I due volti tv, impegnati in diversi progetti, non torneranno sul palco dello show più divertente di Mediaset. Bisio è molto legato a Zelig, lo ha condotto sin dal suo debutto e l’addio potrebbe non trovare il consenso del pubblico. Per ora i due diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, e non si sono pronunciati in merito, preferiscono non alimentare le polemiche.

Il rumors è stato condiviso dal portale di Affari Italiani che ha anche rivelato il nome di chi dovrebbe sostituire i due storici conduttori. Mediaset avrebbe affidato la guida di Zelig a Paolo Ruffini, ex conduttore di Colorado e per questo non nuovo a questo tipo di programmi. Attore, regista, e impegnato al teatro Ruffini avrebbe accettato la proposta del Biscione.

Alessandro Cattelan alla guida di Zelig? Rumors smentiti

Inizialmente si è anche parlato della possibilità che Zelig fosse affidato a Alessandro Cattelan, rumors che è stato subito smentito per diversi motivi. In primis la trattativa tra Cattelan e Mediaset per ora non si è conclusa e probabilmente sarà ripresa nei prossimi mesi. Inoltre il conduttore di Stasera c’è Cattelan non ha ancora chiuso del tutto il suo rapporto con la Rai, che in autunno potrebbe dargli una nuova collocazione.

Secondo i rumors Cattelan a Mediaset sarebbe destinato a condurre il suo talk in seconda serata su Italia Uno e non sarebbe interessato a format come Zelig. Oggi è impegnato anche su Disney+ come nuovo giudice di Italia’s Got Talent insieme a Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Inoltre è attivo in rete con un podcast e lavora in radio. Rai a parte l’iconico conduttore ha il suo piano B accreditato.