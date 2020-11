Mediaset, norma anti-scalata Vivendi fuori da dl ristori bis/ “Ok emendamento Senato”

Mediaset, arrivano nuovi aggiornamenti sulla norma del Governo contro la scalata di Vivendi nella nota azienda meneghina. Come vi abbiamo raccontato, il provvedimento prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga un’istruttoria quando un soggetto si trova ad operare nei mercati delle comunicazioni elettroniche e nel Sic, anche attraverso partecipazioni azionarie rilevanti. Istruttoria da concludersi entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento e mirata a verificare la presenza di «effetti discorsivi o posizioni lesive del pluralismo». Ebbene, a differenza di quanto ipotizzato ieri, la norma non è entrata nel dl ristori bis ma verrà inserita come emendamento al primo decreto ristori, attualmente all’esame del Senato.

MEDIASET, NORMA ANTI-SCALATA VIVENDI FUORI DA DL RISTORI BIS

Adnkronos evidenzia che la norma “pro” Mediaset, destinata a impedire l’assalto dei francesi alla roccaforte italiana, resterà un emendamento di maggioranza formulato in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Il “salva Biscione” prenderà parte al testo che dovrà essere licenziato entro il 27 dicembre 2020. L’agenzia di stampa mette in risalto che l’obiettivo del Governo è quello di arrivare al via libera già il 16 dicembre 2020, così da anticipare «la sentenza del Tar cui spetta dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia europea che, di fatto, dava ragione ai francesi». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, Governo a sostegno di Mediaset…



© RIPRODUZIONE RISERVATA