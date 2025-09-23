Mediaset starebbe preparando la controprogrammazione al Festival di Sanremo 2025, secondo le ultime indiscrezioni: tutti gli aggiornamenti
Pier Silvio Berlusconi sarebbe pronto a ‘fare guerra’ al prossimo Festival di Sanremo. È questa l’indiscrezione lanciata da L’Espresso, che ha analizzato la battaglia, ormai sempre più infuocata, tra Mediaset e Rai, che ha tenuto botta per tutta l’estate. La mossa di piazzare La Ruota della Fortuna nel pre-serale, ponendola al posto di Striscia La Notizia, si è rivelata molto azzeccata. Il gioco condotto da Gerry Scotti ha raccolto e sta raccogliendo ascolti altissimi, riuscendo ad arginare l’avanzata che sembrava inarrestabile di Stefano De Martino con la sua Affari Tuoi. Ora, però, Berlusconi sarebbe pronto ad un’ulteriore mossa.
L’Amministratore delegato di Mediaset avrebbe in progetto di attuare una vera e propria controprogrammazione durante la settimana del Festival di Sanremo 2026.
Mediaset prepara la controprogrammazione al Festival di Sanremo 2025? Il piano di Pier Silvio Berlusconi
È cosa ormai ben nota che, durante la settimana sanremese, la programmazione delle altre reti si ‘azzeri’. Il che significa che i soliti programmi in TV su Canale 5 – dai reality alle fiction serali – non vanno in onda e slittano alla settimana successiva. Cosa che quest’anno potrebbe non verificarsi. “Siamo sono all’inizio. Mediaset starebbe lavorando per arginare, a fine febbraio, quello che sarà il ciclone sanremese. Anche se, questa, è impresa assai complicata.”, fa sapere infatti l’Espresso, sottolineando la volontà di Berlusconi di frenare il predominio Sanremese. Un’impresa sicuramente molto difficile, che qualche anno fa è stata già tentata ma senza successo da parte di Mediaset. Per ora è tutto ancora in evoluzione e non ci sono certezze su ciò che accadrà a fine febbraio, quando è previsto l’inizio della nuova edizione della kermesse canora.