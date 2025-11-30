Mediaset raddoppia La forza di una donna e ridimensiona il GF: la soap ottiene due episodi al giorno! Tutto sul cambio di strategia.

Mediaset stravolge (di nuovo) il suo palinsesto, con una cancellazione choc che dimostra il bisogno di creare una strategia diversa per puntare su fiction e show lasciando indietro i reality. Visti gli ascolti bassi del Grande Fratello 2025, ecco che l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di effettuare alcune modifiche a partire da lunedì 1 dicembre con la cancellazione del daytime del GF.

Le novità proposte da Mediaset coinvolgeranno prevalentemente il pomeriggio di Canale 5 con La forza di una donna. La soap turca amatissima dagli italiani, raddoppia gli episodi visto il vasto successo ottenuto negli ultimi mesi e andrà dunque in onda anche più tardi dalle 18.20 alle 18.45. Di certo questa novità piacerà molto a chi ogni giorno segue la storia di Sarp e Bahar, per un pomeriggio Mediaset tutto dedicato alle fiction.

Mediaset, la nuova strategia su Canale 5: l’idea di Pier Silvio Berlusconi

Tra le novità del palinsesto Mediaset la scomparsa del daytime del Grande Fratello del pomeriggio. Non vedremo più la striscia quotidiana che va in onda prima di “Dentro la notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi, altro segno che nemmeno i pochi minuti dell’aggiornamento sul GF non stanno generando ascolti. La strategia di Pier Silvio Berlusconi è chiara: il cambiamento deve portare ad incrementare gli ascolti del pomeriggio di tutti quei programmi che arrivano prima di Caduta Libera e di Avanti un altro.

Pare proprio che il doppio episodio de La forza di una donna sarà la mossa vincente per il palinsesto, che negli ultimi mesi sta adottando nuove strategie in base al cambiamento choc sui reality: negli ultimi anni gli ascolti vanno peggiorando, mentre le soap conquistano share altissimi arrivando ai 2 milioni di spettatori nel pomeriggio.