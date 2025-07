Mediaset cambia, la strategia di Pier Silvio Berlusconi parte già in estate nei prossimi giorni.

Mediaset rivoluziona l’estate con una strategia chiara firmata Pier Silvio Berlusconi: cambia tutto, e già da luglio.

Non è più tempo di repliche, né di programmi riempitivi messi lì solo per galleggiare in attesa dell’autunno. L’estate 2025 segna un punto di svolta per Canale 5 e, più in generale, per tutta l’offerta Mediaset. Una rivoluzione, sì, ma ragionata e pianificata, come da tempo aveva anticipato Pier Silvio Berlusconi.

Il suo piano di rinnovamento per la rete ammiraglia non è rimasto sulla carta, e lo si percepisce chiaramente da ciò che sta già andando in onda in queste settimane. Il cambiamento è in corso, visibile, concreto. E soprattutto, non ha aspettato settembre per cominciare.

La Mediaset cambia tutto già in estate

Luglio è sempre stato, televisivamente parlando, un mese dormiente. Programmi in pausa, palinsesti ridotti all’osso, pubblico da recuperare dopo mesi di sovraesposizione. Però, quest’anno, lo scenario è completamente diverso. Pier Silvio ha deciso di osare, puntando su volti noti, format storici e contenuti originali anche nel cuore dell’estate. Il messaggio è chiaro: la TV generalista può (e deve) essere protagonista tutto l’anno. Senza pause, senza accontentarsi.

La decisione più simbolica, e in qualche modo clamorosa, è quella di dire addio a Paperissima Sprint. Un appuntamento che per anni ha rappresentato la colonna sonora leggera e spensierata dell’estate televisiva italiana, ma che ora viene messo da parte per far spazio a qualcosa di più strutturato. Allo stesso modo, spariscono le repliche dei game show nel weekend. Non più contenuti riciclati, ma nuovi episodi, nuovi format, nuove energie.

A guidare questa nuova estate c’è La Ruota della Fortuna, tornata in TV con la conduzione di Gerry Scotti. Il programma ha esordito con numeri solidi, confermando che il pubblico c’è, e risponde bene quando l’offerta è interessante. Un classico che si rinnova senza tradirsi, e che ha dimostrato ancora una volta la forza del brand e della sua formula.

Ma la vera sorpresa è il ritorno di Sarabanda, che riporta sul piccolo schermo Enrico Papi a partire da lunedì 21 luglio. Un ritorno che sa di sfida e di nostalgia al tempo stesso, un mix pensato per intercettare più generazioni e offrire intrattenimento fresco anche nel preserale, una fascia troppo spesso sottovalutata nei mesi estivi. Sarà curioso vedere come il pubblico risponderà, ma già l’idea stessa di rimettere in gioco un titolo cult dimostra coraggio e visione.

Insomma, quella di Mediaset non è una semplice operazione di lifting estivo. È una strategia precisa, che mira a rompere con la tradizione della TV “in ferie” e a fidelizzare il pubblico anche nei mesi più caldi. Pier Silvio Berlusconi l’aveva detto, e ora lo sta facendo: la rivoluzione non è più promessa. È cominciata.