La notte nel cuore chiude? La decisione dei vertici Mediaset per Settembre sorprende i numerosi fans dell'amata soap turca.

La Notte nel cuore chiude? La soap turca è tra i prodotti di punta dei palinsesti estivi di Mediaset, si conferma una serie di successo che sin dal debutto ha appassionato il pubblico. Storie, intrighi, segreti e passioni sono gli ingredienti vincenti di questa soap, che ancora una volta porta la rete del Biscione a primeggiare negli ascolti.

Nonostante l’affermazione delle soap turche e spagnole, Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione tv ha rivelato che ci sarà un cambio di rotta. L’aziende punta a diversificare e a dedicare più spazio all’informazione e l’intrattenimento, una scelta che può sembrare azzardata e decisamente controcorrente.

Eppure l’AD è convinto che è necessario anche rischiare, e offrire prodotti che allertano l’attenzione di un pubblico diverso. Questo mette a rischio la messa in onda di alcune soap come Tradimento, che è stata sospesa per tornare a Settembre. Il pubblico ha contestato la decisione della dirigenza Mediaset, che non ha però cambiato idea: il finale di stagione sarà trasmesso subito dopo le vacanze.

In dubbi ora c’è anche il futuro de La Notte nel cuore. La storia appassionante dei due gemelli Nuh e Malek abbandonati da piccoli e alla ricerca della loro madre che gli rivelerà verità inaspettate, ha ottenuto punte di share inaspettate visto il periodo: ha conseguito una media di circa due milioni di telespettatori pari al 17,70% di share e picchi del 22% nella puntata in seconda serata. Un risultato sorprendente che dovrebbe far riflettere i vertici di rete.

La Notte nel Cuore: ecco cosa succede a Settembre

Le ultime notizie rivelano che La Notte nel cuore è stata confermata nei palinsesti della prossima stagione autunnale. I tanti fans potranno seguire le vicissitudini dei due gemelli e dei loro tormentati amori anche dopo l’Estate. La soap andrà in onda probabilmente di domenica sera e sicuramente i suoi ascolti vedranno una crescita.

La sospensione è stata così smentita e questo ha entusiasmato i fans che temevano l’ennesima decisione non condivisa di Mediaset. Ovviamente torneranno alla loro programmazione ordinaria anche altri format come Uomini e Donne. Il daytime di Maria De Filippi è prossimo a ripartire: le prime registrazioni si terranno, come di consueto, a fine Agosto.

Uomini e Donne, nuovi tronisti, cavalieri e dame

Format di punta del primo pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne aprirà la sua nuova stagione a Settembre, non c’è ancora una data certa, ma dovrebbe debuttare tra l’8 e il 15 settembre. Per ora non ci sono informazioni sui nuovi tronisti ma non è escluso che Maria De Filippi punti su qualche volto di Temptation Island.

Per quanto riguarda il trono over non ci sono conferme su cavalieri e dame che saranno presenti, anche se non mancheranno i punti fermi come Sabrina, e Gemma Galgani. Negli ultimi giorni si è anche parlato di un ritorno in studio di Ida Platano, ma per ora sono solo rumors.